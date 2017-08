Austrias Europa-League-Play-off-Gastspiel in St. Pölten ausverkauft

7.400 Zuseher wollen die Violetten in die Gruppenphase einziehen sehen

St. Pölten/Wien – Die Wiener Austria kann im entscheidenden Rückspiel um den Einzug in die Fußball-Europa-League am kommenden Donnerstag auf die Unterstützung der Fans zählen. Wie die Wiener am Montag bekannt gaben, sind alle 7.400 Tickets für das Gastspiel in der NV-Arena in St. Pölten verkauft. Die Austria verteidigt am Donnerstag (21.05 Uhr/live ORF eins) gegen NK Osijek einen 2:1-Sieg aus dem Auswärtsspiel.

Der Umzug nach St. Pölten war aufgrund eines Konzerts von Robbie Williams im Wiener Praterstadion zwei Tage nach dem Spiel notwendig geworden. (APA; 21.8.2017)