Betriebspension fürs Kollektiv

Immer lauter werden die Rufe nach einer Reform der zweiten Pensionssäule. Eine der am meisten diskutierten Änderungen ist die Einbindung in Kollektivverträge.

Wien – Nach dem Veranlagungserfolg von 3,3 Prozent der österreichischen Pensionskassen im ersten Halbjahr betont Josef Papousek, Österreich-Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Mercer, "die Notwendigkeit weiterer Reformen". Eine seiner Forderungen ist die Einbindung betrieblicher Vorsorge in Kollektivverträge über ein Modell der Entgeltumwandlung: "Eine Verankerung von betrieblichen Vorsorgeplänen im Kollektivvertrag (KV) würde die Einführung erleichtern und könnte helfen, auch KMU das Angebot schmackhaft zu machen." Sozialminister Alois Stöger kann sich Betriebspensionen auf Basis des KV laut Ö1-Mittagsjournal grundsätzlich vorstellen.

Eine flächendeckende Einbettung der Pensionskassen in die Kollektivverträge wäre auch für Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensionskassen und Chef der VBV-Gruppe, eine Möglichkeit, Dynamik in das System zu bringen. Dann könnten auch branchenspezifische Pensionskassenmodelle ausgemacht werden. Derzeit verwalten die heimischen Pensionskassen rund 21 Milliarden Euro an Kundengeldern. 100 bis 200 Milliarden wären wünschenswert, um mehr Anlagekapital auf den Finanzmarkt zu lenken. Aktuell ist mit 23 Prozent knapp ein Viertel der Österreicher in einer Pensionskasse. Eine Verdoppelung innerhalb von fünf Jahren würde hier schon einen Beitrag leisten, damit die Kassen größere Finanzpartner werden könnten. Um die verwalteten Kundengelder derart in die Höhe zu treiben, fordert Zakostelsky einen "nationalen Schulterschluss zwischen der Politik und den Sozialpartnern bezüglich der Wichtigkeit einer kapitalgedeckten Altersvorsorge". Seit rund zehn Jahren stagnieren die Pensionskassenverträge, die hierzulande meist nur der Arbeitgeber einzahlt.

Firmen könnten betriebliche Vorsorge auch als Anreizmodell umsetzen. Dieses könnte etwa so aussehen: Der Arbeitgeber zahlt zwei Prozent der Lohnsumme in die Pensionskassa ein. Werden vorab definierte innerbetriebliche Ziele wie eine Umsatzsteigerung erreicht, werden zusätzliche ein oder zwei Prozent einbezahlt. Das würde auch Flexibilität für Saisoniers schaffen. (bpf, aha)

