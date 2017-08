Österreich nach 2:2 gegen Spanien in guter Position

Punkt wird voraussichtlich in Abstiegspool mitgenommen – Körper mit zwei Treffern "Man of the Match"

Amsterdam – Nach der 1:4-Niederlage zum Auftakt gegen Belgien hat Österreichs Hockey-Nationalteam bei seiner Rückkehr auf A-EM-Ebene am Montag gegen Spanien ein 2:2 (0:0) erreicht und den ersten Punkt in Amsterdam geholt. Nach dem Führungstreffer durch Stürmer Michael Körper in der 35. Minute drehte der Gegner durch Iglesias (47.), Romeu (51.) die Partie, in der Schlussminute glich Körper für Österreich aus.

"Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, dass wir gegen so eine Topnation ein Unentschieden erreicht haben! Wir haben zwar einige Fehler gemacht, aber die Defensivarbeit war heute richtig stark von uns", sagte der zweifache Torschütze Körper, der zum "Man of the Match" gewählt wurde. Dass man nach dem Rückstand noch einmal zurückgekommen sei, zeige mentale Stärke.

"Wir haben Herz und Kampfgeist gezeigt und gekämpft bis zum Umfallen und werden weiter an uns arbeiten, um den Klassenerhalt zu schaffen", betonte der Matchwinner. Mit dem Punkt hat man sich dafür eine gute Ausgangsposition geschaffen, denn man wird den Zähler voraussichtlich in den Abstiegspool mitnehmen.

Körper doppelt

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte kam Österreich stärker auf den Platz zurück. Nach einem sehenswerten Solo von Abwehrchef Florian Steyrer und perfekten Zuspiel zu Körper erzielte dieser die Führung. Die Spanier drehten in der Folge auf und nützen durch Josep Romeu einen Ballverlust Österreichs zum Ausgleich. Nach einer Strafecke für Spanien versenkte Josep Romeu ins linke Eck, wobei ÖHV-Schlussmann Mateusz Szymczyk nicht glücklich aussah.

Bereits drei Minuten vor Schluss nahm Head-Coach Cedric D'Souza den Tormann vom Feld, und 30 Sekunden vor Schluss holte Körper eine Strafecke heraus. Das Tor glückte erst im zweiten Versuch, denn der spanische Keeper Quico Cortes wehrte den ersten Schuss Körpers ab, der Nachschuss klappte zum Last-Minute-Ausgleich. Am Mittwoch geht es nun um 20.00 Uhr gegen die Niederlande. (APA, 21,8,2017)