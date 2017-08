"Star Wars: Battlefront 2": Erstmals Weltraumschlachten gezeigt

Neue Gameplay-Demo mit vertrauten Planeten und einer Vielzahl an Raumschiffen

Electronic Arts hat einen ersten Vorgeschmack zum Sternenjäger-Angriffsmodus von "Star Wars: Battlefront 2" veröffentlicht. Neben bekannten Locations aus der Filmreihe dürften Fans auch die Raumschiffe vertraut sein. Helden wie Luke Skywalker und Yoda sowie Schurken à la Darth Vader und Darth Maul haben ebenfalls einen kleinen Auftritt im ersten Gameplay-Trailer sowie in der 12-minütigen Demo im Rahmen der Branchenmesse Gamescom.

ea star wars "Star Wars: Battlefront 2"-Sternenjäger-Angriffs-Modus

Im Millennium Falken durchs All

Neben dem legendären Millennium Falken können sich Spieler ins Cockpit eines X-Wings, Y-Wings oder TIE-Fighters setzen, um so kleinere Raumschiffe oder sogar ganze Sternzerstörer auszuschalten. Ob man im Hangar eines feindlichen Kampfschiffes landen kann, um so das Konstrukt von innen, also als Infanterie-Einheit, zu zerstören, ist im Video nicht ersichtlich. Voraussichtlich ist man allerdings ans eigene Schiff gebunden. Der Trailer sollte erstmals am 21. August im Rahmen der Gamescom 2017 veröffentlicht werden, ist allerdings ein paar Tage früher durchgesickert. Daher entschied sich EA dafür, das offizielle Video ebenfalls verfrüht auf Youtube verfügbar zu machen. Die Live-Vorführung folgte im Anschluss daran auf einem Presseevent.

"Star Wars: Battlefront 2" erscheint am 17. November für PC, PS4 und Xbox One. Eine Open-Beta wird zwischen 6. Und 9. Oktober auf allen Plattformen verfügbar sein. Der zweite Teil des DICE-Shooters wird erstmals eine Einzelspieler-Kampagne bieten. (ke, 22.8.2017)