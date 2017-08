Neymar nach Gala: "Ich fühle mich zu Hause"

Spektakuläres Heimdebüt des Brasilianers in Paris: 6:2-Sieg gegen FC Toulouse

Paris – Einen spektakuläres Heimdebüt hat Fußball-Superstar Neymar für seinen neuen Klub Paris St. Germain in Frankreichs Ligue 1 abgeliefert. Der 222-Millionen-Euro-Mann erzielte beim 6:2-Schützenfest des Vizemeisters gegen den FC Toulouse seine Saisontrefer Nummer zwei und drei. Zudem kam der Brasilianer auf zwei Scorerpunkte.

"Ich bin glücklich und entspannt, ich fühle mich zu Hause", sagte Neymar, "ich habe mich sehr schnell integriert, werde physisch immer stärker. Aber es geht immer noch besser."

Der ehemalige Schalker Julian Draxler, über dessen Abschied bei den Parisern spekuliert wird, wurde in der 86. Minute für den Uruguayer Edinson Cavani eingewechselt. Cavani hatte in der 75. Minute per Foulelfmeter das 3:1 erzielt.

Nach der überraschenden Führung der Gäste durch Max-Alain Gradel (18.) sorgte Neymar für den umjubelten Ausgleich und ließ sich von den PSG-Fans gebührend feiern. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte der 25-Jährige mit dem 6:2 auch für den Schlusspunkt, als er sich zauberhaft durch die Toulouser Abwehr spielte.

Dazwischen trafen neben Cavani auch noch Adrien Rabiot (35.), Javier Pastore (82.) und Layvin Kurzawa (84.) für die restlichen Treffer der Pariser, die damit auch die Tabellenführung übernahmen. Ebenfalls eine makellose Bilanz von neun Punkten nach drei Spielen weisen Titelverteidiger AS Monaco und AS St. Etienne auf. (APA; 21.8.2017)