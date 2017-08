Datenschützer lassen an Überwachungspaket kein gutes Haar

Knapp 9.000 Personen und Institutionen haben bisher Stellungnahmen eingebracht

Die umstrittenen Gesetzesvorschläge für das Überwachungspaket der Regierung ernten massive Kritik. Knapp 9.000 Personen und Institutionen haben bisher – größtenteils negativen– Stellungnahmen zu den Plänen beim Parlament eingebracht – ein Rekord.

Beschränkung des Briefgeheimnisses

In einer Aussendung lassen die Aktivisten von epicenter.works kein gutes Haar an den geplanten Regelungen. " Die konkreten Gesetzesvorschläge gehen weit über das hinaus, was die Koalition in ihrem Arbeitsprogramm Ende Jänner angekündigt hat. Schon die ursprünglich geplanten Punkte wie der Bundestrojaner, die Vollüberwachung auf Österreichs Straßen oder die Vorratsdatenspeicherung bei Videoüberwachung waren aus grundrechtlicher Sicht sehr problematisch. Jetzt haben wir es zusätzlich mit privatisierter Zensur in Form von Netzsperren, mit der Beschränkung des Briefgeheimnisses und mit neuen Überwachungsmethoden wie etwa dem IMSI-Catcher zu tun", so Thomas Lohninger von epicenter.works.

Kritisiert werden auch "unscharfe Begriffe und schwammige Definitionen". So verweise die vorgeschlagene Regelung zum "Quick Freeze" von Telekommunikations- und Internetverkehrsdaten im Telekommunikationsgesetz auf Anordnungen der Staatsanwaltschaft nach der Strafprozessordnung , deren Rechtsgrundlagen man vergeblich sucht.

Gefährlicher Aktionismus

Wie schon beim Staatsschutzgesetz vor etwa einem Jahr fehlt auch den neuen Vorschlägen etwas: Die Rechtsschutzvorkehrungen sind in den meisten Bereichen entweder mangelhaft oder fehlen gänzlich sobald es um die Ausgestaltung von Überwachungstechnologie geht. Zum Beispiel darf der IMSI-Catcher nur den Standort bestimmen, kann aber tatsächlich viel mehr (u.a. Inhalte von Gesprächen ohne Hilfe der Provider abhören).

Für die Aktivisten übt sich "die Politik sich in gefährlichem Aktionismus, der keine Lösungen bringt." Hier werden "elementare Grundrechte ausgehöhlt und im Falle des Bundestrojaners und der damit verbundenen Nutzung und Finanzierung von Sicherheitslücken sogar die gesamte kritische Infrastruktur des Landes gefährdet", so Christof Tschohl, Obmann von epicenter.works. Er fordert eine Trendumkehr in der Sicherheitsdebatte. (red, 21.8. 2017)