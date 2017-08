Festivals: Ihre denkwürdigsten Erlebnisse?

Ob Frequency, Nova Rock, Sziget oder gar Burning Man – welche Erinnerungen haben Sie von Ihren Festivalbesuchen mitgenommen?

Mit Freunden im Sommer wegfahren, zelten und dabei Livemusik hören – so sieht für viele der erste Urlaub ohne Eltern aus. Festivals gehören fest zum Sommerprogramm dazu und begleiten so manchen von den Teenagerjahren bis zum fortgeschrittenen Erwachsenenalter. Die Musik steht bei jedem unterschiedlich stark im Mittelpunkt des Erlebnisses. Den einen geht es tatsächlich um die Lieblingsband, die anderen reizt die Festivalatmosphäre und die gepflegte Eskalation bei überteuertem Bier.

Vergangene Woche ging das Frequency-Festival in St. Pölten über die Bühne. Die einen waren restlos begeistert, wie dieser Besucher:

Für andere war früher alles besser – mit anderen Worten: Sie spürten ihr Alter.

Erinnerungen an vergangene Festivalzeiten werden wach:

Doch diese wilden Zeiten waren nicht gänzlich ungefährlich:

Eigentlich geht es bei Festivals aber um die Musik. Dieser User schwelgt angesichts des Auftritts von Rage Against The Machine in Nostalgie:

Und User "Jokerxp" zieht seine persönliche Grenze bei David Hasselhoff:

Was haben Sie auf Musikfestivals erlebt?

Welche Momente waren legendär? Welche Konzerte unvergesslich? Was macht für Sie den Festivalflair aus? (aan, 22.8.2017)