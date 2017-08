Nadal löste Murray als Nummer eins ab

Spanier startet in 142. Woche auf der ersten Position – Pliskova nur noch fünf Punkte vor Halep

Wien – Rafael Nadal ist wie angekündigt wieder die Nummer eins der Tennis-Welt. Der 31-jährige Spanier löste den derzeit verletzten Schotten Andy Murray an der Spitze der ATP-Weltrangliste ab. Zuletzt hatte der Spanier am 6. Juli 2014 ganz oben auf dem Tennis-Thron gestanden. Der Bulgare Grigor Dimitrow gehört dank seinem Triumph in Cincinnati als Neunter wieder den Top Ten an.

Nadal nimmt als 15-facher Sieger von Grand-Slam-Turnieren nun seine 142. Woche auf der ersten Position in Angriff. In diesem Ranking liegen mit Roger Federer (302), Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270), Jimmy Connors (268), Novak Djokovic (223) und John McEnroe (170) nur sechs Spieler vor ihm. Nadal hat nach dem Ausscheiden im Viertelfinale beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati einen Vorsprung von 495 Punkten auf Murray. Der Österreicher Dominic Thiem ist weiterhin Achter.

Bei den Damen nimmt die erste Position weiterhin die Tschechin Karolina Pliskova ein, nachdem Simona Halep die Übernahme des Throns mit ihrer Finalniederlage in Cincinnati um fünf Punkte verpasst hatte. Ihre spanische Bezwingerin Garbine Muguruza rückte vom sechsten auf den dritten Rang vor. (APA; 21.8.2017)

HERREN:

1. (2) Rafael Nadal (ESP) 7.645 Punkte

2. (1) Andy Murray (GBR) 7.150

3. (3) Roger Federer (SUI) 7.145

4. (4) Stan Wawrinka (SUI) 5.690

5. (5) Novak Djokovic (SRB) 5.325

6. (7) Alexander Zverev (GER) 4.470

7. (6) Marin Cilic (CRO) 4.155

8. (8) Dominic Thiem (AUT) 4.030

9. (11) Grigor Dimitrow (BUL) 3.710

10. (9) Kei Nishikori (JPN) 3.195

weiter:

132. (129) Sebastian Ofner (AUT) 428

134. (134) Gerald Melzer (AUT) 420

149. (149) Jürgen Melzer (AUT) 376

267. (265) Michael Linzer (AUT) 191

weiter:

510. (842) Andreas Haider-Maurer (AUT) 68

Race (Top 8 bei World-Tour-Finale in London/12. bis 19.11.): 1. Nadal 7.365 * – 2. Federer 7.145 * – 3. Zverev 4.175 – 4. Thiem 3.535 – 5. Wawrinka 3.150 – 6. Dimitrow 3.060 – 7. Cilic 2.905 – 8. Djokovic 2.585

* = fix qualifiziert

DAMEN:

1. (1) Karolina Pliskova (CZE) 6.390

2. (2) Simona Halep (ROU) 6.385

3. (6) Garbine Muguruza (ESP) 5.860

4. (4) Elina Switolina (UKR) 5.650

5. (5) Caroline Wozniacki (DEN) 5.350

6. (3) Angelique Kerber(GER) 5.146

7. (7) Johanna Konta (GBR) 4.750

8. (8) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4.410

9. (9) Venus Williams (USA) 4.216

10. (10) Agnieszka Radwanska (POL) 3.855

Weiter:

154. (157) Barbara Haas (AUT) 347

276. (275) Julia Grabher (AUT) 189