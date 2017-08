Gelinaz! im Mühlviertel: Wenn Spitzenköche gemeinsam baden gehen

foto: gelinaz

An den ersten Tagen spielte auch das Wetter mit und so ließen sich die meisten der teilnehmenden Superstars nicht lange bitten, in das doch rechte kühle Wasser der Mühl zu springen. Im Bild unter anderen halbnackte Kochlegenden wie René Redzepi, Lukas Mraz, Magnus Nilsson, Heinz Reitbauer, Ana Roš, Manu Buffara und Lukas Nagl.