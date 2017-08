Dubrovnik will Anzahl der Kreuzfahrt-Touristen reduzieren

Einwohner fürchten um Weltkulturerbe

Dubrovnik hat sich zu einem der beliebtesten Kreuzfahrt-Stopps zwischen Venedig und dem östlichen Mittelmeer entwickelt. Im Jahr 2016 verzeichnete die Hafenstadt an der Adria-Küste, die seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe ist, 639 Ankünfte von Kreuzfahrtschiffen. Die Stadt fertigte insgesamt 831.730 Passagiere ab, davon waren 736.561 Transitpassagiere.

90 Prozent der Kreuzfahrtschiffe legen zwischen Mai und Oktober in Dubrovnik an. Aufgrund der Konzentration und des engen Raumes in der Stadt fürchten die Bewohner um ihr Weltkulturerbe. Laut eines UNESCO-Berichts aus dem Jahr 2015 dürfe die Marke von 8.000 Touristen täglich nicht überschritten werden. Die Hafenaufsicht der Stadt verzeichnete alleine im letzten Jahr 18-mal eine Überschreitung dieser Zahl. In diesem Jahr habe man 40 Kreuzfahrtschiffen den Stopp in Dubrovnik verweigert.

Der seit Juni amtierende Bürgermeister in der "Games-of-Thrones-Stadt", Mato Frankovic, sagte gemäss dem britischen "Telegraph", dass die aktuell 8.000 Kreuzfahrtpassagiere täglich auf 4.000 reduziert werden sollen. Außerdem müssten die Ankünfte der Schiffe besser verteilt werden. Und an die Reiseveranstalter appelliert er, dass sie die Tagesausflüge in die Weltkulturstadt limitieren sollen. (red, 21.8.2017)