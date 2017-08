Fahrer festgenommen – Es war zunächst unklar, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt

Paris – Ein Auto ist in Marseille in zwei Bushaltestellen gerast. Dabei sei mindestens eine Person getötet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer sei festgenommen worden. Zunächst war unklar, ob es sich bei dem Vorfall um einen Anschlag handelte. Die Polizei forderte die Bevölkerung dazu auf, die Gegend rund um den alten Hafen der französischen Stadt zu meiden. (Reuters, 21.8.2017)