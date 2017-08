Hacker übernahmen Facebook- und Twitter-Account von Playstation

Die Hackergruppe OurMine setzte mit den Social-Media-Profilen diverse Tweets und Facebook-Posts ab

Die Social-Media-Kanäle von Playstation, genau genommen Facebook und Twitter, wurden von der Hackergruppe OurMine kurzzeitig übernommen. Diese nutzten die Gelegenheit, um ein paar Tweets und Nachrichten auszusenden. Playstation-Mitarbeiter wurden öffentlich und vor allen Followern darum gebeten, sich über das Kontaktformular der OurMine-Webseite bei ihnen zu melden. Erst vor wenigen Tagen gelang es derselben Hackergruppe, die Kontrolle über die Social-Media-Kanäle von HBO und Game of Thrones zu übernehmen.

Bisher keine vertraulichen Daten veröffentlicht

In einem Tweet informierte OurMine die Follower, dass die Playstation Network Datenbank durchgesickert sei. In einem darauffolgenden Status-Update versicherte man allerdings, dass diese nicht veröffentlicht werde. Im selben Tweet wurden Playstation-Mitarbeiter nochmals dazu aufgefordert, Kontakt mit der Gruppe aufzunehmen. Mittlerweile übernahm Sony wieder die Kontrolle über die Konten und löschte die Tweets und Nachrichten der Hacker. Ob bzw. welche Daten nun in die Hände von OurMine gelangt sind, ist nicht bekannt. Eine offizielle Stellungnahme Sonys bleibt ebenfalls noch aus. (ke, 21.8.2018)