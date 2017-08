Wiener Linien: Daten ab sofort in Google Maps integriert

Nach einem jahrelangen Streit um offene Daten gibt die Stadt Wien nach und stellt Daten im "Google-Format" bereit

Google Maps ist die beliebteste Kartenanwendung: Einheimische wie Touristen greifen auf den Service zurück, um von A nach B zu gelangen. In Wien wurden sie in der Vergangenheit auffällig oft auf den Fußweg verwiesen. Das lag daran, dass Google die Daten der Wiener Linien nicht eingebunden hat. Das hat nun ein Ende: Ab sofort sind U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse der Wiener Linien in den Google-Service integriert. "Damit ist das Navigieren durch den öffentlichen Verkehr noch einfacher", schreiben die Wiener Linien auf ihrer Webseite.

"Google-Format"

Dass der öffentliche Nahverkehr in Wien im Unterschied zu jenem in anderen Metropolen so lange nicht auf Google Maps abrufbar war, lag an einer Meinungsverschiedenheit zwischen der Stadt Wien und Google. Der IT-Konzern bestand darauf, die Daten in einem bestimmten Format zu erhalten. Die Stadt Wien verwies hingegen darauf, ihre Betriebsinformationen und andere Daten für alle Entwickler in derselben Form zur Verfügung zu stellen. Jetzt hat die Stadt Wien allerdings nachgegeben. "Um unser Service-Angebot weiter zu verbessern, stellen die Wiener Linien ihre Daten nun auch im ‚Google Format‘ GTFS zur Verfügung", heißt es auf der Webseite.

Jetzt werden einige Augen machen.Wir haben die GTFS-Daten zusammengesucht,Stempelmarken drauf & ab zu Google Maps ;) https://t.co/jEMtmtMzzF pic.twitter.com/uyPD6oMjQ4 — Wiener Linien (@wienerlinien) August 21, 2017

Datenhoheit

Bislang hätten Apps bei den Wiener Linien Anfragen an den Server und die Antwort für die jeweils abgefragte Route erlangen können, erklärte Entwickler Patrick Wolowicz von der Initiative "Offene Öffis" vergangenen April im STANDARD. Google wolle jedoch alle Routinginformationen, um die Daten auf seinem eigenen Server zu übertragen. Die ÖBB haben Google etwa schon vor Langem ihre Daten überlassen.

Die Wiener Linien stellen auch eigene Apps zur Verfügung. Mit "Wien Mobil" wurde erst vor zwei Monaten eine neue Anwendung präsentiert. Neben Daten des öffentlichen Nahverkehrs sind auch Carsharing-Partnerdienste integriert. (fsc, 21.8.2017)