"Lear" in Salzburg: Blumengarten der Demütigungen

Premiere von Aribert Reimanns "Lear" bei den Salzburger Festspielen in der Felsenreitschule

Es hat eine gewisse Konsequenz, dass die opernhafte Premierenfolge in Salzburg heuer mit Modernem endet. Bergs "Wozzeck" und Schostakowitschs "Lady Macbeth" gingen ja diesem besonderen "Lear" voraus. Bei insgesamt fünf Premieren (und einer Übernahme von den Pfingstfestspielen) kein schlechter Schnitt und gut auch, mit diesem Klassiker der Moderne zu enden.

Ebenso symbolhaft stimmig und ein Beleg für das insgesamt hohe musikalische Niveau des Festivals ist, dass Gerald Finley diese Figur darstellt, die sich dem Wahnsinn ausgeliefert sieht.

Häufchen Elend

Sein König Lear ist der verfallende Zeuge eines Verlusts an Zuneigung, Macht und in weiterer Folge auch Verstand – ein Häufchen Elend, dem Finley ebenso noblen Ausdruck verleiht, wie er auch die innere Katastrophe dieses Charakters dramatisch lebendig werden lässt.

Um ihn herum Qualität: Evelyn Herlitzius (als Goneril), Gun-Brit Barkmin (als Regan), besonders Anna Prohaska (als Cordelia), Lauri Vasar (als Graf von Gloster), Kai Wessel (als Edgar), Charles Workman (als Edmund) und Michael Maertens, der als Narr einen spleenigen Entertainer gibt.

Spiegelung des Publikums

Die Inszenierung von Simon Stone arbeitet in der Felsenreitschule mit einem aus Sitzreihen bestehenden Bühnenbild. Diese Spiegelung des Publikums wird ergänzt durch eine Blumenbühne über dem Orchestergraben, die zum Schauplatz der seelischen Verwüstung und der Demütigungen wird. Alles geht eher drastisch bis zum körperlich Extremen, blutige Rituale übernehmen schließlich auf leerer Bühne die Regie – bis alles in Weiß getaucht wird und in Erstarrung meisterhaft seinem Finale entgegengleitet – in einer virtuos bilderstarken Regie.

Franz Welser-Möst und die Wiener Philharmoniker transportieren trotz der Komplexität die klangauratische Kraft dieser Musik sinnlich packend. Diese unnachgiebig zwischen perkussiven Schlägen, Clustern, traumverlorenen Flächen und eruptiv ausbrechenden Tonkaskaden changierende Partitur ist ein elegantes Meisterstück der psychologisch tiefreichenden Moderne. (Ljubiša Tošić, 21.8.2017)