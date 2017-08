IT-Koryphäe: Schon 2-Jährige sollen Programmieren lernen

Stephanie Shirley will so den Frauenanteil erhöhen und Coding zur Normalität machen

Die britische IT-Pionierin Stephanie Shirley hat vorgeschlagen, Kindern zwischen zwei und sieben Jahren Programmieren beizubringen. "Ich denke nicht, dass man zu früh beginnen kann", sagte Shirley im Gespräch mit dem Guardian. Es sei wichtig, dass sich Kinder mit Codieren beschäftigen, bevor dies als "geeky oder nerdy" gelte, so Shirley. Das könnte laut der Entwicklerin auch dazu beitragen, den Frauenanteil in der IT-Branche zu erhöhen.

Google-Memo "inakzeptabel"



Shirley gilt als eine der wichtigsten weiblichen Entwicklerinnen. Ihr Unternehmen begann in den 1960er-Jahren, Software zu verkaufen. Damals war ein überwiegender Großteil ihrer Belegschaft weiblich. Jenes interne Memo eines Google-Programmierers, dass den geringen Frauenanteil mit biologischen Merkmalen erklärte, nennt Shirley "definitiv inakzeptabel". Sie will, dass Facebook und Google künftig "blind" rekrutieren, ihnen also Hinweise auf das Geschlecht von Bewerbern vorenthalten werden dürfen. (red, 21.8.2017)