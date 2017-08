Kurz zu Islamgesetz: "Teilweise wird nicht genau genug hingesehen"

Integrationsminister kritisiert Personalmangel im Kultusamt

Wien – ÖVP-Chef und Integrationsminister Sebastian Kurz hat im Ö1-"Morgenjournal" dem Bundeskanzleramt, wo das für Religionsfragen zuständige Kultusamt angesiedelt ist, und dem Bildungsministerium unter Ministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) Versäumnisse bei der Umsetzung des Islamgesetzes vorgeworfen.

Das Bildungsministerium hat, wie am Sonntag bekannt wurde, gegen eine islamische Privatschule in Wien wegen des Verdachts, dass diese ohne Genehmigung betrieben wurde, Anzeige erlassen. Andere islamische Vereine stehen laut Bundeskanzleramt im Verdacht verbotener Auslandsfinanzierung.

Das Kultusamt ist dafür zuständig, als oberste Kultusbehörde die staatlichen religionsrechtlichen Vorschriften zu vollziehen. Seit eineinhalb Jahren gehört dazu auch das Islamgesetz, das unter anderem die Auslandsfinanzierung für islamische Organisationen in Österreich untersagt. Kurz erwartet diesbezüglich, dass morgen, Dienstag, im Ministerrat der bereits für Februar angekündigte Auslandsfinanzierungsbericht vorgelegt werde, um zu sehen, "wo das Islamgesetz gebrochen wird, und dann kann man auch behördlich dagegen vorgehen". Dann werde man "Ansatzpunkte haben, wo man genauer hinschauen muss".

Zu wenig Personal im Kultusamt

Dies müsse genauer als bisher geschehen, wie Kurz mit Blick auf die SPÖ-geführten Ressorts bemängelte. Man habe zwar das Islamgesetz beschlossen, "aber jedes Gesetz ist nur so stark wie die Vollziehung". Wenn das Kultusamt sage, die geforderten Überprüfungen islamischer Organisationen ließen sich nicht so schnell durchführen, dann frage er sich, warum diese Abteilung "gerade eine Handvoll Mitarbeiter" habe: "Ich habe da teilweise das Gefühl, man möchte gar nicht so genau hinsehen bzw. habe ich das Gefühl, man tut auch nichts, um das Kultusamt so aufzustocken, so zu unterstützen, dass es auch als Religionsbehörde wirklich aktiv werden kann", kritisierte Kurz.

Als ein Beispiel für zu spätes Reagieren führte er jene islamische Schule an, die das Bildungsministerium beim Wiener Stadtschulrat angezeigt hat. Er, so Kurz, habe seit eineinhalb Jahren darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine Schule handle, "die illegal aus der Türkei finanziert wird und niemals genehmigt wurde und trotzdem den Betrieb aufgenommen hat. Jetzt erst ist das Bildungsministerium aktiv geworden." Er halte das Einschreiten und die Anzeige für richtig, aber: "Das passiert oftmals mit einer sehr, sehr langen Verzögerung. Problematische Einrichtungen müssen geschlossen werden." Auch hier habe er das Gefühl, "dass hier teilweise nicht genau genug hingesehen wird", sagte der ÖVP-Chef und Integrationsminister.

Duzdar: Prüfung im März eingeleitet

Was den Zeitplan des Auslandsfinanzierungsberichts anlangt, gibt es offenbar unterschiedliche Auffassungen über den Zeitpunkt der Vorlage. SPÖ-Staatssekretär Muna Duzdar hatte im Februar – nach Vorwürfen der Grünen gegen den türkisch-islamischen Verein ATIB, gegen das im neuen Islamgesetz festgeschriebene Verbot der Auslandsfinanzierung verstoßen zu haben – eine Prüfung angekündigt. Anfang Juli wies sie dann Vorwürfe des damals als ÖVP-Kandidat für die Nationalratswahl präsentierten Ex-Grünen Efgani Dönmez zurück, der ihr vorgeworfen hatte, bei der Überprüfung säumig zu sein: "Es stimmt einfach nicht, wenn behauptet wird, dass wir Berichte hätten vorlegen müssen, im März. Wir haben gesagt, dass wir im März das Prüfverfahren einleiten", sagte sie im Ö1-Radio, so müsse man etwa abwarten, bis die Jahresabschlüsse fertig sind. (nim, APA, 21.8.2017)