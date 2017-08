Prüfung islamischer Vereine: Koalition will Kontoöffnungen ermöglichen

SPÖ-Staatssekretärin Duzdar wird im Ministerrat Zwischenbericht vorlegen – Stadtschulrat erstattet noch heute Anzeige – Betreibern drohen "empfindliche" Geldstrafen

Wien – SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar forderte am Montag angesichts der Prüfung islamischer Vereine und nach einer Anzeige gegen eine islamische Privatschule eine Verstärkung für das zuständige Kultusamt. Derzeit gebe es nur wenige Mitarbeiter für diese Aufgabe. Ressourcen könnten entweder über das Budget oder Umschichtungen bei Ministerien frei werden, sagte ein Sprecher Duzdars.

Außerdem solle das Kultusamt, das derzeit verschiedene islamische Vereine prüft, zum Beispiel auch Konten öffnen können, um zu prüfen, ob das Verbot der Auslandsfinanzierung, das im Islamgesetz verankert ist, tatsächlich eingehalten wird, sagte sie im Ö1-"Mittagsjournal". Diese Möglichkeit solle dann bestehen, wenn ein Wirtschaftsprüfer in einem ersten Schritt den Verdacht auf Unregelmäßigkeiten geäußert hat.

Duzdar schlägt auch vor, das beim Kanzleramt angesiedelte Kultusamt budgetär besser auszustatten – wofür das ÖVP-geführte Finanzministerium zuständig ist. Möglich sei es auch, Stellen aus dem eigenen Haus oder anderen Ministerien umzuschichten.

Auch Kurz für Aufwertung

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hatte nach Bekanntwerden der Anzeige gegen eine Schule in Wien das Bundeskanzleramt kritisiert, zu wenig Ressourcen für die Prüfung gemäß dem Islamgesetz zur Verfügung zu stellen. Daher begrüße man natürlich, wenn nun mehr Personal zur Verfügung gestellt werden soll, wie es in seinem Büro auf STANDARD-Anfrage hieß.

Auch die Möglichkeit der Kontoöffnung wird vom ÖVP-Chef wohlwollend zur Kenntnis genommen. Kurz habe bereits 2015 die Aufwertung des Kultusamtes zu einer "echten Religionsbehörde" gefordert, meint ein Sprecher. Damals sei der Minister aber von der SPÖ noch kritisiert worden, eine "Religionspolizei" schaffen zu wollen.

Duzdar will beim Ministerrat am Dienstag einen Zwischenbericht zur aktuellen Situation vorlegen. "Die Auslandsfinanzierung ist ein ernstes Problem und darf nicht kleingeredet werden", sagte sie zu den jüngsten Entwicklungen bei der Prüfung der verbotenen Auslandsfinanzierung. Das zeigten auch die Ermittlungen der vergangenen Monate: "Wir haben – in Zusammenarbeit mit allen zuständigen Behörden – einige Fälle identifiziert, die verfolgt gehören."

Stadtschulrat erstattet Anzeige

Der Wiener Stadtschulrat kommt der Anweisung des Bildungsministeriums nach, Anzeige gegen eine private Islamschule im Bezirk Liesing zu erstatten. "Die Anzeige beim Magistratischen Bezirksamt erfolgt noch heute", sagte ein Sprecher des Stadtschulrats am Montag auf APA-Nachfrage. Dem Betreiber drohen "empfindliche" Geldstrafen.

Laut Sprecher habe der Stadtschulrat schon im Februar – nach anonymen Hinweisen – eine Kontrolle der Schule durch die Schulaufsicht und Juristen veranlasst. Es sei der Eindruck entstanden, dass hier religiöse und weltliche Inhalte im Unterricht übermäßig vermischt würden. Deshalb habe man das Kultusamt des Bundeskanzleramts eingeschaltet, das seinerseits ein Prüfverfahren eingeleitet habe. Auf Basis erster Ergebnisse wurde der Stadtschulrat nun von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) angewiesen, Anzeige zu erstatten.

Die Anzeige bezieht sich auf einen Verstoß gegen das Privatschulgesetz. Denn die betreffende Schule sei geführt worden, ohne – wie gesetzlich verpflichtend – mindestens drei Monate im Vorhinein beim Stadtschulrat um eine Genehmigung des Betriebs anzusuchen.

"Empfindliche Geldstrafen"

Das Magistratische Bezirksamt entscheidet nun über die Konsequenzen. Wie lange die Prüfung der Anzeige dauert, konnte man beim Stadtschulrat nicht sagen. Denkbar seien jedenfalls "empfindliche" Geldstrafen, die bei Bedarf wiederholt verhängt werden können. Der Sprecher betonte aber auch, dass die Schule – sollte der Betreiber um Genehmigung ansuchen, um weiteren Pönalen aus dem Weg zu gehen – aus derzeitiger Sicht wegen der Unterrichtsgestaltung "nicht genehmigungsfähig" sei. Neben der Anzeige prüfe man zudem weitere juristische Schritte.

Im Stadtschulrat bestätigte man zudem Medienberichte, wonach die Zeugnisse der Schüler in Österreich nicht anerkannt würden. Die Behörde hat Hinweise erhalten, dass die Dokumente allerdings in der Türkei akzeptiert würden – was gesetzlich ebenfalls nicht gedeckt ist. "Das ist juristisch nicht vorgesehen", so der Sprecher.

ÖVP-Chef und Integrationsminister Sebastian Kurz hat im Ö1-"Morgenjournal" am Montag dem Bundeskanzleramt, wo das für Religionsfragen zuständige Kultusamt angesiedelt ist, und dem Bildungsministerium unter Ministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) Versäumnisse bei der Umsetzung des Islamgesetzes vorgeworfen.

Das Kultusamt ist dafür zuständig, als oberste Kultusbehörde die staatlichen religionsrechtlichen Vorschriften zu vollziehen. Seit eineinhalb Jahren gehört dazu auch das Islamgesetz, das unter anderem die Auslandsfinanzierung für islamische Organisationen in Österreich untersagt. Kurz erwartet diesbezüglich, dass morgen, Dienstag, im Ministerrat der bereits für Februar angekündigte Auslandsfinanzierungsbericht vorgelegt werde, um zu sehen, "wo das Islamgesetz gebrochen wird, und dann kann man auch behördlich dagegen vorgehen". Dann werde man "Ansatzpunkte haben, wo man genauer hinschauen muss".

Zu wenig Personal im Kultusamt

Dies müsse genauer als bisher geschehen, wie Kurz mit Blick auf die SPÖ-geführten Ressorts bemängelte. Man habe zwar das Islamgesetz beschlossen, "aber jedes Gesetz ist nur so stark wie die Vollziehung". Wenn das Kultusamt sage, die geforderten Überprüfungen islamischer Organisationen ließen sich nicht so schnell durchführen, dann frage er sich, warum diese Abteilung "gerade eine Handvoll Mitarbeiter" habe: "Ich habe da teilweise das Gefühl, man möchte gar nicht so genau hinsehen bzw. habe ich das Gefühl, man tut auch nichts, um das Kultusamt so aufzustocken, so zu unterstützen, dass es auch als Religionsbehörde wirklich aktiv werden kann", kritisierte Kurz.

Als ein Beispiel für zu spätes Reagieren führte er jene islamische Schule an, die das Bildungsministerium beim Wiener Stadtschulrat angezeigt hat. Er, so Kurz, habe seit eineinhalb Jahren darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine Schule handle, "die illegal aus der Türkei finanziert wird und niemals genehmigt wurde und trotzdem den Betrieb aufgenommen hat. Jetzt erst ist das Bildungsministerium aktiv geworden." Er halte das Einschreiten und die Anzeige für richtig, aber: "Das passiert oftmals mit einer sehr, sehr langen Verzögerung. Problematische Einrichtungen müssen geschlossen werden." Auch hier habe er das Gefühl, "dass hier teilweise nicht genau genug hingesehen wird", sagte der ÖVP-Chef und Integrationsminister.

Strache warnt vor "islamistischer Gefahr"

Angesichts der Anzeige gegen die islamische Privatschule warnte FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache am Montag vor "islamistischer Terrorgefahr". Diese sei deshalb in Österreich präsent, weil SPÖ und ÖVP "den politischen Islam nicht nur tolerieren, sondern sogar unterstützen", schrieb er auf Facebook. Noch immer würden islamistische Vereine, Schulen, Kindergärten und Moscheen finanziell gefördert.

"Daher sind die friedliebenden Österreicher dieser Gefahr ausgesetzt, weil man islamistische Gegen- und Parallelgesellschaften in Österreich entstehen hat lassen", meint Strache angesichts der jüngsten Entwicklungen. Nur mit einer starken FPÖ könne und werde der politische Islam und eine "gefährliche Islamisierung mit allen Mitteln bekämpft werden". (red, APA, 21.8.2017)