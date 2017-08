"Breakout" abgekupfert: Atari klagt Nestle wegen Kit-Kat-Werbung

Der Lebensmittelkonzern soll das geistige Eigentum des Videospielherstellers verletzt haben

Atari hat eine Klage gegen Nestle eingebracht. Der Videospielhersteller wirft dem Schweizer Lebensmittelkonzern vor, für eine Werbung für Kit-Kat-Schokoriegel den Games-Klassiker "Breakout" ohne Berechtigung abgekupfert zu haben.

Von Steve Wozniak entwickelt

Nestle soll es mit der Werbung auf "nostalgische Baby Boomer, die Generation X sowie auf Millennials und Post-Millennial Gamer" abgesehen haben, so Atari. Nestle will sich gegen die Vorwürfe zu Wehr setzen, wie Reuters berichtet.

"Breakout" wurde 1976 von Apple-Mitgründer Steve Wozniak als Automatenspiel entwickelt. Spieler steuern dabei einen Balken nach links und rechts, um damit einen Ball zu lenken. Mit diesem müssen Ziegel in der oberen Bildschirmhälfte getroffen werden, damit sie verschwinden. In der Werbung von Nestle wurden die Ziegel durch Kitkat-Schokoriegel ersetzt. Der Spot trägt auch den Namen "Kit Kat: Breakout" und verletze Ataris geistiges Eigentum, so das Unternehmen.

Die Werbung war 2016 nur in Großbritannien zu sehen und wurde bereits wieder eingestellt. (red, 20.8.2017)