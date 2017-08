Huddersfield gewinnt auch zweites Saisonspiel

1:0 im Aufsteigerduell bei Newcastle United – Liverpool müht sich zu 1:0 gegen Chrystal Palace – Chelsea gewinnt bei Tottenham

Huddersfield – Aufsteiger Huddersfield Town hat auch sein zweites Match in der englischen Premier League gewonnen. Die Terriers setzten sich am Sonntag im Duell der Newcomer gegen Newcastle United 1:0 (0:0) durch und liegen in der Tabelle mit der Optimalausbeute von sechs Zählern punktegleich zwischen dem Spitzenreiter Manchester United (schon am Samstag 4:0 gegen Swansea) und dem Tabellendritten West Bromwich Albion, der 1:0 (0:0) beim FC Burnley gewann.

Den Siegestreffer für Huddersfield erzielte Aaron Mooy in der 50. Minute. Zum Liga-Auftakt hatten die Terriers Crystal Palace 3:0 bezwungen.

Der FC Liverpool legte eine halbwegs gelungene Generalprobe für das Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen 1899 Hoffenheim hin. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp besiegte Crystal Palace mit 1:0 (0:0).

"Unser Fußball hätte in der ersten Halbzeit besser sein können. Ich bin wirklich glücklich, dass wir uns in der zweiten Halbzeit Chancen erarbeitet und getroffen haben", sagte Klopp. Ex-Salzburger Sadio Mane (73.) erlöste die Reds.

Chelsea angekommen

Meister Chelsea hat im letzten Spiel des Tages erstmals angeschrieben. Beim 2:1-Erfolg im Derby bei Tottenham avancierte Marcos Alonso mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Für die "Spurs", die um einen guten Heim-Einstand im Wembley-Stadium kämpften, war das späte Eigentor von Chelseas Michi Batshuayi (82.) zu wenig.

Denn Torhüter Hugo Lloris patzte ausgerechnet im entscheidenden Augenblick in der Schlussphase und ließ Alonsos haltbaren Schuss unter dem Körper durchgleiten (88.).

(APA, sid, red – 20.8. 2017)