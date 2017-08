Huddersfield gewinnt auch zweites Saisonspiel

1:0 im Aufsteigerduell bei Newcastle United – Liverpool müht sich zu 1:0 gegen Chrystal Palace, Ex-Salzburger Mane erzielt einzigen Treffer

Huddersfield – Aufsteiger Huddersfield Town hat auch sein zweites Match in der englischen Premier League gewonnen. Die Terriers setzten sich am Sonntag im Duell der Newcomer gegen Newcastle United 1:0 (0:0) durch und liegen in der Tabelle mit der Optimalausbeute von sechs Zählern punktegleich zwischen dem Spitzenreiter Manchester United (schon am Samstag 4:0 gegen Swansea) und dem Tabellendritten West Bromwich Albion, der 1:0 (0:0) beim FC Burnley gewann.

Den Siegestreffer für Huddersfield erzielte Aaron Mooy in der 50. Minute. Zum Liga-Auftakt hatten die Terriers Crystal Palace 3:0 bezwungen.

Der FC Liverpool legte eine halbwegs gelungene Generalprobe für das Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen 1899 Hoffenheim hin. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp besiegte Crystal Palace mit 1:0 (0:0).

"Unser Fußball hätte in der ersten Halbzeit besser sein können. Ich bin wirklich glücklich, dass wir uns in der zweiten Halbzeit Chancen erarbeitet und getroffen haben", sagte Klopp. Ex-Salzburger Sadio Mane (73.) erlöste die Reds. (sid, red – 20.8. 2017)