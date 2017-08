Uno bestätigt Massaker-Berichte aus Afghanistans Norden

Mindestens 36 Menschen getötet

Kabul – Die Vereinten Nationen haben jetzt Berichte über ein Massaker in der Provinz Sar-i Pul im Norden Afghanistans offiziell bestätigt. In einem am Sonntag in Kabul veröffentlichten Bericht der Uno-Mission in Afghanistan (Unama) heißt es, dass Kämpfer der Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat gemeinsam ein Dorf im Mirzaolang-Tal überfallen und dabei mindestens 36 Menschen getötet hatten.

Mindestens 18 Opfer seien Zivilisten gewesen. Örtliche Behörden hatten nach dem Angriff von rund 50 Toten und 25 entführten Dorfbewohnern berichtet. (APA, 20.8.2017)