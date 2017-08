Haider-Maurer verliert Finale, verbessert sich um hunderte Plätze

Zweisatz-Niederlage in Meerbusch, Sprung nach vorne in Weltrangliste

Meerbusch/Wien – Andreas Haider-Maurer hat nach langer Verletzungspause sein erstes Finale seit zwei Jahren verloren. Der mittels Wild Card beim Sandplatz-Challenger in Meerbusch in Deutschland spielende Österreicher unterlag Sonntag dem Spanier Ricardo Ojeda Lara in eineinhalb Stunden 4:6,3:6. Sein davor letztes Endspiel hatte "AHM" vor exakt zwei Jahren ebenfalls in Meerbusch bestritten und gewonnen.

Bald danach hatte der Niederösterreicher aufgrund einer langwierigen Fersenblessur eine mehr als eineinhalbjährige Pause einlegen müssen. Seit seinem Comeback scheiterte er bei zwei Challengern in der Qualifikation, kam beim dritten ins Achtelfinale und verlor beim Grand Slam in Wimbledon sowie beim ATP-500-Turnier in Hamburg jeweils seine Auftaktpartie. Nun wird sich der aktuelle 842. sowie ehemalige Weltranglisten-47. (April 2015) auf knapp über Platz 500 verbessern. "Es ist das mit Abstand beste Turnier nach meinem Comeback", hatte Haider-Maurer schon durch den Finaleinzug positiv bilanziert. (APA, red – 20.8. 2017)