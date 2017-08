Sturm in Rekordlaune: Bescheidenheit ist eine Zier

Sieg bei Rapid begründet neuen Startrekord für Grazer – Standort-Bestimmung kommende Woche gegen Salzburg

Wien – Für Sturm Graz läuft es derzeit wie am Schnürchen. Mit dem 2:1-Auswärtssieg am Samstag gegen Rapid feierten die Steirer im fünften Meisterschaftsspiel den fünften Sieg und legten damit seit der Einführung der Fußball-Bundesliga 1974 den besten Saisonstart der Klubgeschichte hin.

Danach war man im Lager der Schwarz-Weißen allerdings bemüht, den Ball flach zu halten. "Ich bin lange genug im Geschäft, deswegen bin ich auch in so einer Erfolgsphase bodenständig. Wir sind sehr demütig", erklärte Trainer Franco Foda.

Der Deutsche ortete bei seiner Mannschaft noch genügend Steigerungspotenzial. "Es gibt immer etwas zu verbessern. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen", betonte Foda und nannte in diesem Zusammenhang die Phase nach dem Anschlusstor von Rapid, als man phasenweise in Bedrängnis geriet.

Systemisch firm

Am Ende aber blieb es beim bereits fünften Sieg in Folge mit einem Tor Unterschied. Nicht nur die Effizienz passt im Moment bei den Grazern, auch die Umstellung auf eine Dreierkette hat sich bisher bezahlt gemacht. Dazu kommt, dass sich die Neuerwerbungen Thorsten Röcher und Peter Zulj auf Anhieb als Verstärkungen erwiesen.

Letzterer nannte das hohe Level des gesamten Kaders als wichtigen Grund für den Höhenflug. "Wir haben im Training einen großen Konkurrenzkampf, das steigert die Qualität", sagte Zulj. Bei aller Freude sei man aber auch auf Rückschläge gefasst, beteuerte der Mittelfeldspieler. "Es werden jetzt nicht noch 31 Siege kommen", prophezeite Zulj ziemlich realitätsnah. Ziel sei es, am Ende auf einem Europacup-Platz zu landen.

Bereits der kommende Sonntag könnte darüber Aufschluss geben, was für Sturm in dieser Saison wirklich möglich ist – da gastiert Titelverteidiger Red Bull Salzburg in Graz. "Wir werden jetzt gut regenerieren und uns dann voll auf dieses Match konzentrieren", kündigte Zulj an.

Bickel schaut nicht auf Punkte

Bei Rapid hingegen wächst die Angst vor einem Wiederauferstehen der Gespenster aus der Vorsaison. Mittelfeldspieler Louis Schaub betrieb Ursachenforschung. "Die spielerischen Momente haben gefehlt, wir müssen mehr Chancen kreieren. Wir machen uns das Leben selbst schwer", sagte er

Aus den jüngsten drei Liga-Partien holte Rapid gerade einmal einen Zähler, der Rückstand auf Sturm beträgt nach fünf Runden schon zehn Punkte. Dennoch übte sich Trainer Goran Djuricin in Zweckoptimismus. "Wenn ich keine Hoffnung mehr hätte, würde ich nicht da sitzen", sagte der Wiener auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Angesichts der neuerlichen Krisensituation rief Djuricin zur Besonnenheit auf. "Wir müssen positiv in die Zukunft schauen und analytisch bleiben. Es bringt nichts, zu viel Emotionen reinzuschmeißen und alles zu hinterfragen."

Auch Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel war um Ruhe bemüht. "Ich schaue derzeit nicht auf Punkte oder wie viel Rückstand wir haben. Wir werden eine gute Saison spielen, aber niemand soll das Gefühl haben, dass es eine Über-Saison wird", sagte der Schweizer und ortete bei Rapid "das Potenzial für die Top-3". (APA, 20.8. 2017)