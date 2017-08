Probleme bei Video-Beweis: Krisengipfel in Deutschland

Technik-Versagen bei mehreren Samstags-Partien

Frankfurt/Main – Nach massiven Problemen mit dem Videobeweis zum Bundesligaauftakt hat die Deutsche Fußball Liga den Anbieter Hawkeye heftig kritisiert und die Geschäftsführung zu einem Krisengipfel nach Frankfurt bestellt. "Für die DFL ist diese Situation nicht hinnehmbar", teilte die Dachorganisation des deutschen Profifußballs verärgert mit.

Grund des Problems: Es war keine Kommunikation zwischen Schiedsrichter und dem in Köln positionierten Video-Assistent möglich.. Heißt: Die Schiedsrichter im Stadion waren auf sich allein gestellt. Eine reibungslose Kommunikation ist Sache von Hawkeye, Anfang der Woche müssen die Verantwortlichen nun zum Rapport.

Bei dem Treffen Anfang der Woche "sollen die Hintergründe der technischen Schwierigkeiten schonungslos offengelegt und die Konsequenzen für das weitere Vorgehen besprochen werden". Bei den Partien TSG 1899 Hoffenheim gegen Werder Bremen (1:0) und Hertha BSC gegen VfB Stuttgart (2:0) kam der Videoassistent erst mit Beginn der zweiten Hälfte zum Einsatz. Bei der Partie des Hamburger SV gegen den FC Augsburg (1:0) fiel das technische Hilfsmittel ganz aus. Zudem stand bei keinem Spiel die zur Unterstützung bei Abseitsentscheidungen vorgesehene kalibrierte Hilfslinie zur Verfügung. "Mit der Technik müssen sie noch ein wenig üben", stellte Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann süffisant fest.

Dabei hätte der Ausfall des Videoassistenten in der ersten Hälfte beinahe fatale Folgen für die TSG gehabt, als Bremens Florian Kainz aus fünf Metern am leeren Tor vorbei schoss. "Zum Glück war der Ball nicht drin, denn es war Abseits", meinte Nagelsmann erleichtert.

Bei der Bundesligapremiere am Freitag hatte das Zusammenspiel zwischen Referee und Videoassistent in der Schlüsselszene des Saisoneröffnungsspiels Bayern München gegen Bayer Leverkusen (3:1) noch prächtig funktioniert. Schiedsrichter Tobias Stieler hatte ein Halten des Leverkuseners Charles Aranguiz an Robert Lewandowski im Strafraum nicht eindeutig wahrgenommen. (APA, red – 20.8. 2017)