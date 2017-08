Festnahme nach Messerstichen in Wien: Opfer in Lebensgefahr

Verdächtiger gab an, von 29-Jährigem zuvor sexuell bedrängt worden zu sein

Wien – Ein 29-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in seiner Wohnung in Wien-Favoriten von einem 20-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Als der Verdächtige geflohen war, schleppte sich das Opfer auf den Gehsteig in der Muhrengasse, ehe es blutüberströmt zusammenbrach. Passanten holten per Notruf Hilfe. Der Verdächtige wurde unweit des Tatorts festgenommen und war geständig.

Die Festnahme des 20-jährigen Peruaners erfolgte aufgrund von Zeugenhinweisen durch Beamte der Sondereinheit WEGA nur zwei Häuser vom Tatort entfernt in dessen Wohnung. Polizeisprecher Thomas Keiblinger berichtete, dass der Verdächtige selbst leichte Verletzungen aufwies und sich mit den Worten "Ich war es" zu der gegen 0.30 Uhr mit einem Küchenmesser begangenen Tat bekannte. Er rechtfertigte sich damit, dass er von dem Mann, einem marokkanischen Staatsbürger, zuvor sexuell bedrängt worden sei. Dieser wurde in einem Spital notoperiert, befand sich jedoch laut Keiblinger weiterhin in Lebensgefahr. (APA, 20.8.2017)