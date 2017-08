Cincinnati: Halep kann Nummer 1 werden

Rumänin könnte mit Finalsieg Pliskiva als Nummer eins ablösen – Kyrgios und Dimitrow im Finale um Herren-Titel

Cincinnati – Der Australier Nick Kyrgios und der Bulgare Grigor Dimitrow bestreiten am (heutigen) Sonntag das Herren-Finale beim Tennisturnier in Cincinnati. Kyrgios gewann am Samstag (Ortszeit) im zweiten Halbfinale 7:6(3),7:6(4) gegen David Ferrer. Der Spanier hatte zuvor den Österreicher Dominic Thiem im Viertelfinale aus dem Bewerb geworfen. Dimitrow und Kyrgios spielen erstmals um einen Masters-Titel.

Halep könnte Geschichte schreiben

Bei den Damen stehen einander die Rumänin Simona Halep und die Spanierin Garbine Muguruza im Endspiel gegenüber. Für Halep geht es nach dem 6:2,6:1 über die Amerikanerin Sloane Stephens noch um mehr als den Turniersieg. Die French-Open-Finalistin kann mit einem Erfolg über Wimbledonsiegerin Muguruza in der neuen Woche die Tschechin Karolina Pliskova als Weltranglisten-Erste ablösen. Sie wäre damit die erste Rumänin an der Spitze der Weltrangliste. "Ich glaube, ich habe heute mein bisher bestes Match auf Hardcourt gespielt", sagte den 25-Jährige nach ihrem Erfolg.

Muguruza gewann im Halbfinale 6:3,6:2 gegen die letztjährige US-Open-Finalistin Pliskova, die letzten sechs Partien gegen die Tschechin hatte sie verloren.

Ebenfalls in Cincinnati haben Martina Hingis/Chan Yung-Jan ihren sechsten gemeinsamen Turniersieg im Doppel geholt. Das schweizerisch-taiwanesische Duo, das erst seit einem halben Jahr zusammen antritt, setzte sich im Finale der zweithöchsten Turnierkategorie gegen die ungesetzten Hsieh Su-Wei/Monica Niculescu mit 6:4,4:6,10:7 durch. Für die 36-jährige Hingis war es der 61. Titel im Doppel. Dazu kommen 43 im Einzel und sechs im Mixed. (APA, red – 20.8. 2017)