Netanyahu reist zu Gesprächen über Syrien nach Russland

Der Austausch soll Zwischenfälle bei Luftangriffen verhindern

Jerusalem/Moskau – Bei einem Besuch bei Russlands Staatschef Wladimir Putin will der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu insbesondere die aktuelle Lage im Bürgerkriegsland Syrien erörtern. Wie Netanyahus Büro am Samstagabend in Jerusalem mitteilte, trifft dieser Putin am Mittwoch im russischen Schwarzmeerort Sotschi, um "die jüngsten Entwicklungen in der Region zu besprechen".

Mit solchen Gesprächen hätten die beiden Länder bisher Konfrontationen zwischen ihren Luftwaffen verhindert, die beide in Syrien aktiv sind. Die russische Armee unterstützt den syrischen Machthaber Bashar al-Assad. Israel ist bemüht, sich nicht in den Bürgerkrieg in dem Nachbarland hineinziehen zu lassen. Allerdings geht die israelische Luftwaffe immer wieder gegen Waffenlieferungen an die libanesische Hisbollah-Miliz vor, die an Assads Seite kämpft und zu Israels Feinden gehört.

In Botschaft zitiert

Im März hatte Moskau den israelischen Botschafter ins Außenministerium zitiert, weil die israelische Luftwaffe Ziele in der Nähe von Stellungen der russischen Armee bei Palmyra beschossen hatte. Der israelische Geheimdienstminister Yisrael Katz hatte in diesem Zusammenhang der Nachrichtenagentur AFP gesagt, dass Israel Russland in der Regel nicht im Voraus über Luftangriffe in Syrien informiere, auch wenn es für solche Zwecke eine Telefonverbindung zwischen den beiden Ländern gebe. (APA, 20.8.2017)