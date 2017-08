Doch nur Platz zwei für ÖBV-Herren: Albanien verliert 37:113

WM-Vorqualifikation: Niederlande deklassierten Gastgeber in Tirana

Tirana/Wien – Für Österreichs Basketball-Herren hat es in der Gruppe B der Vorqualifikation zur WM 2019 doch nur zu Platz zwei gereicht. Die Niederlande deklassierten Albanien am Samstagabend im letzten Spiel 113:37 (45:24). Die Gastgeber in Tirana hatten dabei nur im ersten Viertel Gegenwehr gezeigt. Die Oranje-Auswahl übertraf das aus ihrer Sicht erforderliche "plus 49" schon nach 30 Minuten (82:29).

Die Niederlande und Österreich stiegen mit je sieben Punkten aus vier Spielen in die nächste Runde der WM-Qualifikation auf. Albanien (4/4) schied aus.

Als Gruppenzweiter kann Österreich nun auf Montenegro, Slowenien und Spanien (Pool A), Polen, Litauen und Ungarn (C), Belgien, Frankreich und Russland (E) oder Deutschland, Serbien und Georgien (G) treffen. Die Auslosung, die eigentlich nur mehr eine Zulosung ist, erfolgt am Donnerstag in München.

Spieltermine sind der 23./24. und 26./27. November 2017, 22./23. und 25./26. Februar 2018 sowie 28./29. Juni und 1./2. Juli 2018. Die ersten drei Teams jeder der acht Vierer- Gruppen erreichen die letzte Phase der Qualifikation für die WM 2019 in China. (APA; 19.8.2017)

Basketball-Ergebnis vom Samstag: WM-Vorqualifikation, Gruppe B:



Albanien – Niederlande 37:113 (24.45)



Tabellen-Endstand: 1. Niederlande (7 Punkte/4 Spiele) – 2. Österreich (7/4) – 3. Albanien (4/4). Niederlande und Österreich aufgestiegen.