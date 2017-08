Aufsteiger Girona bei Debüt von Kayode remis gegen Atletico

Atletico drehte Partie nach Griezmann-Ausschluss in Unterzahl

Girona – Ex-Austrianer Larry Kayode hat mit seinem neuen Arbeitgeber FC Girona zum Auftakt der spanischen Fußball-Meisterschaft ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der Liganeuling, bei dem der Nigerianer in der 84. Minute eingewechselt wurde, trotzte Atletico Madrid ein 2:2 ab. Dabei vergab der Außenseiter sogar eine Zweitoreführung. Angel Correa (78.) und Jose Maria Gimenez (85.) sorgten spät für das Remis. Kayode scheiterte in der 94. Minute an einer wunderbaren Parade von Goalie Jan Oblak.

Besonders ärgerlich für Girona ist der Umstand, dass Atletico das Spiel in Unterzahl drehte. Der Franzose Antoine Griezmann sah in der 67. Minute die Gelb-Rote Karte. Es war der erste Ausschluss in der Karriere des 26-jährigen Vizeeuropameisters von 2016. (APA; 19.8.2017)