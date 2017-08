Winkelmann: Mehr als zehn Interessenten für Air Berlin

Einen Komplettverkauf bezeichnete der Chef der insolventen Fluglinie als unwahrscheinlich

Berlin – Das Interesse an Air Berlin ist offenbar größer als bislang bekannt. "Wir haben mit mehr als zehn Interessenten gesprochen, darunter mit mehreren Fluglinien", sagte der Chef der insolventen Fluggesellschaft, Thomas Winkelmann, der Zeitung "Bild am Sonntag" einem Vorabbericht zufolge. Einen Komplettverkauf bezeichnete er demnach als unwahrscheinlich: "Es wird nicht einen, sondern zwei oder drei Käufer geben."

Die Gespräche würden am Wochenende und in der kommenden Woche weitergeführt. Ein Verkauf bis November sei dabei zu spät: "Wir wollen den Verkauf spätestens im September abschließen. Sonst schwindet das Vertrauen der Kunden in die Airline."

Air Berlin hatte Insolvenzantrag gestellt, nachdem Großaktionär Etihad eine Finanzzusage zurückgezogen hatte. Winkelmann hat erklärt, es würden Gespräche mit drei börsennotierten Rivalen geführt, darunter die Lufthansa. (Reuters, 19.8.2017)