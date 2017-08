Juventus startet mit 3:0 in Saison – Buffon parierte Elfer

Referee entschied per Videobeweis auf Strafstoß

Turin – Italiens Fußball-Serienmeister Juventus Turin ist mit einem 3:0-Sieg gegen Cagliari standesgemäß in die neue Serie-A-Saison gestartet. Mario Mandzukic (12.), Paulo Dybala (45.) und Gonzalo Higuain (66.) trafen am Samstag für Juve. Die lebende Torhüter-Legende Gianguigi Buffon parierte beim Stand von 1:0 für die Turiner einen Elfmeter. Dem Pfiff des Referees war der Videobeweis vorangegangen.

Schiedsrichter Fabio Maresca entschied zunächst auf Eckball für Cagliari, ehe er seine Entscheidung nach Ansicht der TV-Bilder revidierte und den Sarden einen Strafstoß zugestand. Diego Farias scheiterte aber an Buffon (39.). In der Serie A ist wie in der deutschen Bundesliga seit dieser Saison der Videobeweis (Video Assistant Referee) im Einsatz. (APA; 19.8.2017)