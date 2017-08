Android O erscheint am Montag – Google trollt mit Teaser-Video

Veröffentlichung nach Sonnenfinsternis – Name vorerst noch unbekannt

Am Montagabend will Google die nächste Android-Version vorstellen. Mit einem Countdown wird diese bereits erwartet – der Suchmaschinenhersteller hat den Zeitpunkt nicht ganz zufällig gewählt, kurz davor findet in den USA eine totale Sonnenfinsternis statt.

Missgeschick oder Späßchen

Google trollte sogleich auch Neugierige, die ein Teaser-Video analysierten, das auf Google+ veröffentlicht wurde. Einmal hieß dieses "GoogleOreo_Teaser_0817", kurz danach allerdings "OctopusTeaser", daraufhin "OatmealCookie_Teaser" und "OrangeSherbet_0818" und zuletzt "Orbit_Teaser_0818".

Alle Details zum System bekannt

Entweder wurde der Name des kommenden Betriebssystems somit vorab verraten oder Google erlaubt sich damit ein Späßchen und eine komplett andere Benennung wird schließlich zum Einsatz kommen. Was Android O bringen wird, ist bereits längst bekannt – im Grunde wurde aber der Fokus auf Performance und Akkuverbrauch gelegt.