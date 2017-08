Auto fuhr in Sydney in Einkaufszentrum: Fünf Verletzte

Fahrer mit gesundheitlichen Problemen

Sydney – Weil der Fahrer gesundheitliche Probleme hatte, ist sein Auto in Sydney in ein Einkaufszentrum gekracht. Bei dem Unfall am Samstagnachmittag (Ortszeit) wurden mindestens fünf Menschen verletzt, darunter ein Baby in einem Kinderwagen.

Die Polizei betonte, der Fahrer habe den Wagen nicht absichtlich in die Chatswood Mall gesteuert. Er habe die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen können.

Woran genau der Mann litt, war zunächst nicht bekannt. Eine Frau musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, die anderen Opfer erlitten leichte Verletzungen. (APA, 19.8.2017)