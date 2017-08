Festzelt im Innviertel eingestürzt: Zwei Menschen tot

Ein 28-Jähriger und eine 19-Jährige wurden getötet, 44 Besucher sind verletzt, zwei Menschen schweben noch in Lebensgefahr – Sturm sorgte für großflächige Stromausfälle

St. Johann am Walde – Bei einem Sturm sind in der Nacht auf Samstag in Sankt Johann am Walde (oö. Bezirk Braunau) zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Böe hatte ein Festzelt niedergerissen. Ein 28-jähriger Einheimischer und eine 19-jährige Studentin aus Rumänien wurden von Gerüstteilen getroffen und getötet. Insgesamt wurden 44 Besucher verletzt. Zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr, berichtete die Polizei.

Die Identität der getöteten jungen Frau war in den ersten Stunden des Unglücks ungewiss. Mittlerweile wurde sie von ihren Eltern identifiziert.

orf

Opferzahl könnte noch steigen

Die orkanartige Böe riss das Zelt nieder. Aufgrund des Großschadensfalles mit den vielen Verletzten löste das Rote Kreuz Katastrophenalarm aus. Derzeit gehe man von 44 Verletzten aus. "Es können aber noch mehr werden", sagte der stellvertretende Polizei-Bezirkskommandant Günter Schieferegger.

Derzeit habe man nur die offizielle Liste des Roten Kreuzes mit den Menschen die versorgt wurden. Viele hätte sich aber auch noch privat in die umliegenden Krankenhäuser begeben. Derzeit rufe die Polizei die Spitäler durch.

foto: apa/manfred fesl Durch einen schweren Sturm ist ein Festzelt in St. Johann am Walde im Bezirk Braunau am Inn in der Nacht auf Samstag eingestürzt.

Hotline für Angehörige eingerichtet

Für Angehörige wurde um 5.00 Uhr seitens des Rettungsdienstes unter der Nummer 0732/7644644 eine Telefonhotline eingerichtet. Fünf Mitarbeiter wurden vorerst zur Betreuung abgestellt. "Bis 9.00 Uhr hatten sich 20 Anrufer gemeldet", teilte Christine Widmann vom Landesrettungskommando mit. Die Angehörigen seien gefasst. Genannte Vermisste werden mit der Liste der behandelten Fälle abgeglichen. Bis Mittag wolle man die Hotline aufrecht erhalten. Danach werden die Anrufe zur Leitzentrale umgeleitet.

Der Unglücksort wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft gesperrt. Diese hat die Ermittlungen mittlerweile übernommen.

150.000 Oberösterreicher ohne Strom

Der schwere Sturm über Oberösterreich in der Nacht auf Samstag hat zudem für großflächige Stromausfälle gesorgt. Umgestürzte Bäume und Blitzeinschläge sorgten für das Blackout. 150.000 Menschen saßen im Dunkeln berichtete die Netz OÖ GmbH in einer Presseaussendung.

Der Beginn der Störung war am Freitag kurz nach 22 Uhr im Bezirk Braunau eingetreten. Der Schwerpunkt lag in den Bezirken Braunau, Ried, Schärding, Rohrbach und Urfahr-Umgebung. Aber auch die Bezirke Gmunden, Vöcklabruck, Grieskirchen, Eferding, Kirchdorf und Steyr-Land waren von den Ausfällen betroffen.

Ab 23.30 Uhr sorgten 150 Techniker dafür, die Energieversorgung wieder herzustellen. Bis 5.00 Uhr konnten bereits 100.000 Kunden wieder erreicht werden. (APA, 19.8.2017)