Behörden gehen nach Anschlägen in Katalonien von größerer Terrorzelle aus

Hinweise auf weitere geplante Anschläge – Aufrufe zu politischer Einheit

Barcelona/Cambrils/Alcanar/Wien – Barcelona, Katalonien, ganz Spanien suchte am Freitag den Weg zurück in die Normalität nach den fürchterlichen Stunden ab dem späten Donnerstagnachmittag, als zunächst ein oder mehrere Täter mit einem Lieferwagen auf der berühmten Flaniermeile Las Ramblas in der katalanischen Hauptstadt mindestens 13 Personen getötet und rund 100 weitere Menschen verletzt hatten.

Kaum hatte am Abend das Räderwerk der Anti-Terror-Ermittler zu greifen begonnen und hatten katalanische Politiker – Regierungschef Carles Puigdemont, sein Innenminister Joaquim Forn und auch Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau – sich an die Öffentlichkeit gewandt und die unerschütterliche Stärke der Katalanen beschworen, wurde bekannt, dass in Cambrils fünf mutmaßliche islamistische Terroristen getötet worden seien. Sie hatten zuvor am Sporthafen sieben Menschen verletzt, eine Frau verstarb Stunden später.

Und auch eine am Mittwoch zunächst als Unfall gehandelte Explosion in dem Städtchen Alcanar am Südzipfel Kataloniens musste in der Nacht zum Freitag neu bewertet werden. Plötzlich gab es Ermittlern zufolge "klare Verbindungen" zu dem Anschlag in Barcelona: Hier dürfte es eine Bombenwerkstatt gegeben haben. Wahrscheinlich seien weitere Anschläge geplant gewesen, doch nach dieser Explosion hätten die Attentäter "nicht mehr das Material gehabt, um Anschläge noch größeren Ausmaßes zu verüben", sagte der Chef der katalanischen Polizei, Josep Lluís Trapero.

Fahrer womöglich schon tot

Während die Ramblas am Freitagvormittag wieder geöffnet wurden, lief die Fahndung nach einem neuen Hauptverdächtigen: Gesucht wurde nun der 17-jährige Moussa O., jüngerer Bruder des bereits am Donnerstag inhaftierten Driss O., berichtete "El Mundo" unter Berufung auf die Polizei. Der Verdächtige soll nach der Todesfahrt zu Fuß geflüchtet sein. Der Minderjährige stahl dem Bericht zufolge den Pass seines Bruders und mietete unter dessen Namen den Lieferwagen an. Das hatte auch Driss O. der Polizei so gesagt. Allerdings muss Moussa O. nicht zwingend der Fahrer des Lieferwagens gewesen sei – die Polizei gab am Freitagnachmittag bekannt, dass der Täter auch bereits unten den in Cambrils getöteten Verdächtigen sein könnte.

Beide stammen aus einer nordafrikanischen Einwandererfamilie und sind in Katalonien aufgewachsen. Alle vier im Laufe der Ereignisse bis Freitagabend Verhafteten stammen aus Marokko und aus der spanischen Exklave in Nordafrika, Melilla, wo das Tatfahrzeug und offenbar ein Fluchtwagen angemietet worden waren.

Nach Angaben der Polizei könnte es noch weitere Komplizen geben. Sie geht von der These aus, dass es sich um eine größere Gruppe sehr junger Menschen handelt, die erst vor kurzem radikalisiert wurden und deshalb bisher nicht polizeibekannt waren. Nach dem Anschlag wurden Zitate des mutmaßlichen Täters aus sozialen Netzwerken bekannt. Auf die Frage, was er tun würde, wenn er als absolutistischer König die gesamte Welt regieren würde, antwortete Moussa O.: "Ungläubige töten."

Krisenstab einberufen

Am Wochenende soll ein Krisenstab tagen. Zusammen mit Vertretern der Zentralregierung in Madrid wollen die katalanischen Mossos d'Esquadra und die baskische Autonomiepolizei Ertzaintza die Sicherheitslage im gesamten spanischen Staat untersuchen. Katalonien und das Baskenland besitzen eigene Sicherheitsbehörden und Polizeieinheiten.

Die Online-Zeitung Público kritisiert unterdessen den spanischen Innenminister Juan Ignacio Zoido. Er habe den Mossos d'Esquadra den Zugang zur spanischen Datenbank über Bandenkriminalität und Terrorismus verweigert und deren Beitritt zu Europol und die Aufstockung um 500 Beamte verhindert.

Schweigeminute

"No tinc por!" ("Ich habe keine Angst"), riefen rund 100.000 Menschen am Ende einer Schweigeminute, zu der sie sich am Freitag um 12.00 Uhr auf der Plaza de Catalunya eingefunden hatten. Unter ihnen befanden sich neben dem katalanischen Autonomiepräsidenten Puigdemont und Bürgermeisterin Colau auch der spanische König Felipe VI. und Spaniens konservativer Premier Mariano Rajoy sowie mehrere Vertreter der Oppositionspartei Podemos und des sozialistischen PSOE. Sie boten ein seltenes Bild der Einheit und Eintracht in dem seit Monaten um die Frage der Unabhängigkeit Kataloniens zerstrittenen Spanien. Rajoy versicherte, "ganz Spanien hat die gleichen Gefühle". Er griff immer wieder zum Wort "Einheit" und bezog sich dabei auf Zusammenstehen gegen den Terrorismus, aber auch auf die nationale Einheit Spaniens, und sprach sich damit einmal mehr gegen das geplante Referendum aus. Auch sonst überall im Land kam es zu Schweigeminuten am Arbeitsplatz und auf größeren Plätzen in Städten und Dörfern.

Der Terror ist kein neues Phänomen für Barcelona: Bereits 2008 vereitelte die Polizei in der katalanischen Hauptstadt eine Anschlagsserie, die – so wie einst in Madrid – das Nahverkehrssystem zum Ziel haben sollte. 2015 flog ein weiterer großer Komplott auf. Und erst vergangenen April wurden drei Islamisten verhaftet, die mit den Anschlägen von Brüssel 2016 in Zusammenhang stehen sollen. Und selbst einige Spuren der Täter der Anschläge vom 11. September 2001 in den USA führten nach Madrid und Katalonien. (rw, red, 18.8.2017)