Firefox bekommt ein neues Logo

Mozilla will es wissen. Mit der voraussichtlich im November erscheinenden Version des Browsers Firefox 57 soll die einstige Vorreiterrolle am Browsermarkt zurückerkämpft werden – die an Googles Chromes verloren ging. Neben Performanceverbesserungen wird der Browser auch eine neue Benutzeroberfläche sowie ein neues Logo erhalten.

Fünfte Variante

Es handelt sich dabei bereits um die fünfte Variante des Firefox-Logos. An der grundlegenden Form hat sich seit dem ersten Logo nichts geändert, sondern nur an Details, so kommt das neue Logo kommt in den gewohnten Firefox-Farben daher. Mit jeder neuen Variante soll das Logo "moderner" wirken, erklärt Sören Hentzschel von Mozilla auf seiner Webseite.

foto: scrennshot/sören hentzschel Das Firefox-Logo im Wandel der Zeit.

Auch Mozillas spezialisierter Privatsphäre-Browser Firefox Klar für Android und iOS wird eine entsprechende Logo-Anpassung erhalten. (red, 18.8. 2017)