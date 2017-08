Morgen-Update für Samstag, den 19.8.2017: Anschläge in Katalonien, Neos vor Grünen und Outdoor-Tipp fürs Wochenende

Guten Morgen! Hier Ihr Nachrichtenüberblick für Ihren Start ins Wochenende

[International] Behörden gehen nach Anschlägen in Katalonien von größerer Terrorzelle aus

Trump trennt sich von seinem umstrittenen Berater Bannon

[Inland] Umfrage: Neos liegen erstmals vor den Grünen

[Panorama] Zwei Tote bei Messerangriff in Finnland – Täter verhaftet

[Web] Schwarzenegger-Video gegen Nazis und Trump begeistert Netz

[Outdoor-Tipp] Salzburg: Radtour auf der Glocknerstraße

[Gesundheit] Studie: Die häufigsten Verletzungen bei der Intimpflege

[Wetter] Am Samstag fällt von Vorarlberg bis Osttirol und Oberösterreich aus der Nacht heraus starker und mitunter gewittrig durchsetzter Regen. Der Regen erfasst am Vormittag auch den Osten, in der zweiten Tageshälfte allmählich auch den Südosten des Landes, wo auch noch einzelne Gewitter eingelagert sein können. 15 bis 26 Grad

[Zum Tag] Am 19. August 1848 berichtete die Zeitung "New York Herald" von Goldfunden in Kalifornien und löste damit den kalifornischen Goldrausch aus. Während des kalifornischen Goldrauschs von 1848 bis 1854 suchten Tausende ihr Glück als Goldgräber in Kalifornien.