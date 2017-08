Barcelona-Terror: Drei Marokkaner unter den vier Festgenommenen

Vierter Verdächtiger aus Melilla – Hauptverdächtiger auf der Flucht

Barcelona – Die katalanische Polizei hat nach dem Terroranschlag in Barcelona und einem mutmaßlich vereitelten Angriff in einem Urlaubsort drei Marokkaner und einen Mann aus der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla festgenommen.

Der Hauptverdächtige, der am Donnerstag mit einem Lieferwagen in der Innenstadt von Barcelona mindestens 13 Menschen tötete, sei nicht darunter, teilte Polizeichef Josep Lluís Trapero am Freitag auf einer Pressekonferenz mit. Die vier Festgenommenen seien 21, 27,34 und 38 Jahre alt.

Nach dem Terroranschlag auf der Flaniermeile Las Ramblas vom Donnerstagnachmittag hatte es am Abend einen weiteren Zwischenfall in dem Ferienort Cambrils südlich von Barcelona gegeben. Dabei waren fünf mutmaßliche Terroristen erschossen worden. Zuvor hatten sie auf der Flucht vor der Polizei Passanten angefahren, eine Frau erlag am Freitag ihren Verletzungen. (APA, 18.8.2017)