Schweiz verbietet Zulassung von Porsche Cayenne Diesel

Betroffen sind Modelle des Typs Porsche Cayenne mit Dreiliter-Dieselmotor

Zürich / Stuttgart – Die Schweiz untersagt wegen Abgasmanipulation die Zulassung bestimmter Porsche-Geländefahrzeuge mit Dieselmotoren. "Betroffen sind Modelle des Typs Porsche Cayenne mit Dreiliter-Dieselmotor der Abgasstufe Euro 6", teilte das Bundesamt für Straßen (Astra) am Freitag mit.

Nur für Neuzulassungen

Die vorläufige Maßnahme betreffe Fahrzeuge, die erstmals in der Schweiz registriert werden. Nicht betroffen seien bereits zugelassene Modelle, die allerdings nachgerüstet werden müssten.

Stopp seit Herbst in Österreich

In Österreich war hier Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) schneller. "In Österreich gibt es seit Anfang August einen Zulassungsstopp. Im Herbst soll das Update fertig entwickelt sein, dann können sich die Betroffenen das Update holen", so das Ministerium zur APA.

In Deutschland hatte das deutsche Verkehrsministerium bereits Ende Juli einen Zulassungsstopp für bestimmte Porsche Cayenne mit Dieselmotor verhängt. "Auf dem Rollenprüfstand springt bei diesen Fahrzeugen eine sogenannte Aufwärmstrategie an, die im Realverkehr nicht aktiviert wird", sagte der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt. "Wir stufen das als unzulässige Abschalteinrichtung ein." Es gehe dabei europaweit um rund zugelassene 22.000 Fahrzeuge, in Deutschland seien es 7.500. (APA / Reuters, 18.8.2017)