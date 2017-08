Auch NBA-Superstar Durant kritisiert Trump

Spieler der Golden State Warriors: "Er schürt die Spannungen"

Erst LeBron James, jetzt Kevin Durant: Der nächste NBA-Superstar hat den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump wegen dessen Reaktionen auf die rechtsextremen Gewalttaten von Charlottesville/Virginia harsch kritisiert. Weil Trump nach Durants Meinung die Spannungen zwischen Schwarzen und Weißen im Land schüre, würde er einer Einladung ins Weiße Haus nicht nachkommen, sagte der Star von Basketball-Meister Golden State Warriors.

"Ich würde nicht kommen. Ich habe keinen Respekt vor dem Mann, der gerade im Oval Office sitzt. Ich teile nicht seine Ansichten", sagte der "wertvollste Spieler" der abgelaufenen Finalserie in der nordamerikanischen Profiliga dem US-Sender ESPN.

"Er schürt die Spannungen, das ist sicher. Seit er sich um die Präsidentschaft bemüht hat, ist unser Land tief gespalten. Das ist kein Zufall", klagte der 28 Jahre alte Forward den Präsidenten weiter an.

James hatte am Dienstag bei Twitter erklärt: "Es hat in Amerika immer Hass gegeben. Das wissen wir. Aber Donald Trump bringt Hass wieder in Mode." (sid, 18.8.2017)