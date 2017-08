WAC hofft im Heimspiel gegen Admira auf Konstanz

Admira-Coach Buric fordert ähnliches Auftreten wie gegen Rapid

Wolfsberg/Maria Enzersdorf – Der Start des WAC in die neue Saison der Fußball-Bundesliga ist nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Nach vier Runden liegen die Kärntner mit drei Punkten nur an der vorletzten Stelle, nun soll am Samstag im Heimspiel gegen die Admira der Sprung in höhere Tabellenregionen gelingen.

Dafür sei aber im Vergleich zu den vergangenen Wochen eine Steigerung nötig, betonte Trainer Heimo Pfeifenberger. "Bei allen unseren Niederlagen waren wir nahe an Punktgewinnen, aber letztlich ist es bei Teilerfolgen geblieben. Jetzt müssen wir eine richtige Konstanz über das gesamte Spiel reinbringen", forderte der Ex-Teamspieler.

Allerdings ist sich Pfeifenberger auch bewusst, dass seine Truppe aufgrund einiger Sommer-Transfers noch etwas Zeit benötigt. "Wir haben Kicker aus der zweithöchsten Liga geholt, die haben schon aufgezeigt und bewiesen, dass sie zurecht bei uns sind. Doch sie brauchen noch Spiele, wir müssen ein bisschen geduldig sein", sagte der Coach.

Zur mangelnden Matchpraxis einiger Akteure auf höchster Ebene gesellt sich auch noch das Verletzungspech – gegen die Admira fallen gleich sieben Profis aus. "Wir müssen regelmäßig in einer anderen Konstellation spielen. Das ist immer wieder eine Herausforderung, aber der stellen wir uns", erklärte Pfeifenberger.

Der Salzburger rechnet für Samstag mit einem unangenehmen Gegner. "Die Admira ist gut organisiert und hat schnelle und technisch starke Spieler. Wenn wir in den Zweikämpfen nicht eng genug drauf sind, wird es gefährlich", warnte Pfeifenberger.

Auch sein Admira-Kollege Damir Buric zeigte sich von den Qualitäten des Kontrahenten angetan. "Beim WAC haben sich schon viele gute Mannschaften schwergetan. Wir müssen hochkonzentriert sein", betonte Admira-Trainer Damir Buric. ´

Seine Truppe hat zwar saisonübergreifend die jüngsten fünf Bundesliga-Auswärtspartien verloren, zuletzt aber mit dem 3:1 über Rapid gehörig Selbstvertrauen getankt. "Wenn wir uns wieder so wie gegen Rapid an den Matchplan halten und eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive finden, ist einiges möglich", prophezeite Buric. (APA; 18.8.2017)



Wolfsberger AC – FC Admira Wacker (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, Samstag, 18.30 Uhr, SR Schüttengruber). Saisonergebnisse 2016/17: 5:0 (h), 1:4 (a), 1:1 (h), 2:3 (a)

WAC: Kofler – Frieser, Hüttenbrenner, Rnic, Drescher – Flecker, Rabitsch, Offenbacher, G. Nutz – Gschweidl, Topcagic

Ersatz: Sallinger – Sollbauer, Steiger, Hodzic, Ranacher, Wernitznig, Orgill

Es fehlen: Zündel (gesperrt), Palla, Ouedraogo (beide Rückenprobleme), M. Leitgeb (erkrankt), Klem (Kreuzband- und Außenmeniskusriss), Dobnik, Augustin (beide Kreuzbandriss)

Fraglich: Orgill (Lendenwirbelverletzung)

Admira: Leitner – Zwierschitz, Wostry, Maranda, Ebner – Lackner, Toth – Sax, Knasmüllner, Starkl – Jakolis

Ersatz: Kuttin – Posch, Holzmann, Strauss, Schmidt, Maier, Grozurek

Es fehlen: Fischerauer, Cabrera (beide im Aufbautraining)