Bonnie Tyler singt auf Kreuzfahrtschiff zu US-Sonnenfinsternis

66-Jährige soll "Total Eclipse of the Heart" auf Kreuzfahrtschiff singen

Miami – Die britische Sängerin Bonnie Tyler soll bei der totalen Sonnenfinsternis mit ihrem Mega-Hit "Total Eclipse of the Heart" ("Totale Finsternis des Herzens") auftreten. Kurz vor dem in weiten Teilen der USA sichtbaren Naturschauspiel am Montag soll die 66-Jährige nach Angaben des Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean International auf dessen Schiff "Oasis of the Seas" ihre Ballade singen.

"First Lady des Rock"

Royal-Carribean-Chef Michael Bayley sagte dem Time Magazine, Bonnie Tyler sei die "logische Wahl für diesen einmaligen Moment". Die "internationale First Lady des Rock" werde kurz vor der Sonnenfinsternis gemeinsam mit der amerikanischen Popband DNCE ein Sonderkonzert an einem der Außenpools auf dem Schiff geben.

Im Durchschnitt gibt es alle eineinhalb Jahre eine Sonnenfinsternis irgendwo auf der Welt – üblicherweise flammt immer dann das Interesse an Tylers berühmter Ballade aus dem Jahr 1983 erneut auf. Vier Tage vor der Sonnenfinsternis hatte der Song auf Youtube am Freitag mehr als 303 Millionen Klicks.

Unvergleichliches Himmelsspektakel

Fans sollten sich allerdings hüten, Tylers Ratschlag aus dem Song anzunehmen: "Dreh dich um, strahlende Augen" – Experten zufolge sollten Zuschauer einer Sonnenfinsternis auf keinen Fall direkt in die Sonne schauen, sonst riskieren sie zu erblinden.

Die totale Sonnenfinsternis beginnt am Montag über dem Pazifik, anschließend rast der nur gut 100 Kilometer breite kegelförmige Mondschatten vom US-Bundesstaat Oregon an der Westküste einmal quer durch die USA bis nach South Carolina an der Ostküste. Die Sonnenfinsternis wird in weiten Teilen der USA zu sehen sein. Ein vergleichbares Himmelsspektakel gab es in dem Land zuletzt 1918. (APA, 18.8.2017)