Sport im Verein fördert auch die psychische Gesundheit

Sport im Verein stärkt das Selbstvertrauen und die soziale Kompetenz. Sportvereinsmitglieder sind zudem mit ihrem Leben zufriedener

Sozialen Netzwerke boomen. Facebook, Twitter und WhatsApp haben Millionen User in Österreich. Gleichzeitig nehmen reale sozialen Kontakte ab. Gemeinsam mit der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO) haben Wissenschafter von der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin der MedUni Wien unter der Leitung von Hans-Peter Hutter die Effekte einer aktiven Mitgliedschaft in einem Sportverein auf die Gesundheit untersucht. Das zentrale Ergebnis der Metastudie – neben dem positiven Effekt der regelmäßigen Bewegung: Die aktive Mitgliedschaft hat auch positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit.



Für ihre Untersuchung haben die Forscher 1.685 Arbeiten zum Thema Sportverein und Gesundheit untersucht. Die wichtigsten gesundheitlich relevanten Effekte, so die Ergebnisse: Die aktive Mitgliedschaft im Sportverein schon in der Jugend trägt zur Eingliederung in die Gesellschaft bei "und schützt Jugendliche davor, auf die schiefe Bahn zu geraten", so Hutter.

Gestärktes Selbstvertrauen

Zudem stärke die aktive Mitgliedschaft im Sportverein das Selbstvertrauen von Jugendlichen – "insbesondere von Mädchen". Und: Die Mitgliedschaft im Sportverein hat positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit (z.B. Vitalität). Hutter erklärt: "Diese Effekte sind stärker als beim selbstorganisierten Sporttreiben." Die positiven gesundheitlichen Effekte der sozialen Aspekte in Sportvereinen konnten in allen Altersgruppen und bei beiden Geschlechtern nachgewiesen werden.

Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: Sportvereinsmitglieder sind generell mit ihrem Leben zufrieden(er). Eine Mitgliedschaft bringe zudem soziale Unterstützung mit sich.

Generell, so die Autoren, werde die soziale Komponente in der Medizin oft unterschätzt und ihre positiven Wirkungen auf die Gesundheit wenig thematisiert – so auch beim Sport.

Prävention von Demenz

Zuletzt hatten aktuelle Studien auch darauf hingewiesen, dass ein aktives Sozialleben positive Effekte bei der Prävention von Demenzerkrankungen bringt. Hutter: "Soziale Kontakte halten vital, du musst auf dein Gegenüber reagieren. Deine kognitiven Fähigkeiten werden gefördert. Sport im Verein hat einen generellen psychosozialen Nutzen – das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal einer Vereinstätigkeit." (red, 20.8.2017)