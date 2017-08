Pornoseite Xhamster will eingestellte Netflix-Serie "Sense8" produzieren

Die Pornoseite wendet sich in einem ernst gemeinten offenen Brief an die Wachowski-Schwestern

Für Fans der Serie "Sense8" tut sich ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont auf. Nachdem Netflix im Juni bekannt gegeben hat, die Serie der Wachowski-Schwestern einzustellen, könnte ein anderer Anbieter nun übernehmen. Pikantes Detail: das Angebot kommt von der Pornoseite Xhamster.

Ernst gemeintes Angebot

In einem offenen Brief wendet sich Alex Hawkins, Vice President von Xhamster, an Lana und Lilly Wachowski ("The Matrix"). Man habe gehört, dass sie an einer dritten Staffel der Serie arbeiten, obwohl Netflix diese bis auf ein zweistündiges Serienfinale nicht mehr zeigen werde. "Wir wissen, dass das unkonventionell ist, aber wir wollen sie zurückbringen – auf Xhamster", schreibt Hawkins. Es gehe dabei nicht um eine pornografische Parodie, sondern sei ein ernstgemeintes Angebot für ein Revival der Serie.

Hawkins wirft mehrere Argumente für die ungewöhnliche Idee in die Waagschale. Xhamster sei eine der am meisten frequentierten Websites im Netz und habe mehr tägliche Nutzer als die "New York Times", ESPN oder die "Daily Mail". Man habe die Aufmerksamkeit der Nutzer und auch das nötige Geld. Anders als bei Netflix gebe es auch keine Konkurrenz beim Produktionsbudget. Es gebe auch keine Einschränkungen bei den Inhalten wie es bei einer Mainstreamseite wie Netflix der Fall sei. Man hofft nun auf ein Treffen mit den Wachowski-Schwestern. (red, 18.8.2017)