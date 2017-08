Vorzeitige Anhebung des Frauen-Pensionsalters für Kurz kein Thema mehr

Angleichung soll nicht vor 2024 kommen – als JVP-Chef hatte Kurz noch

Wien – Die ÖVP rückt von ihrer Forderung nach einer vorzeitigen Anhebung des Frauen-Pensionsalters ab. In mehreren Medien erklärte Parteichef Sebastian Kurz am Freitag, dass er das Antrittsalter nicht vor 2024 erhöhen wolle, wie das derzeit in einem Verfassungsgesetz festgelegt ist. Er begründete dies mit dem "verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz".

In der Vergangenheit hatte die ÖVP immer wieder Anläufe genommen, das Frauenpensionsalter doch vorzeitig an jenes der Männer anzugleichen. Auch Sebastian Kurz, damals noch Staatssekretär und Chef der Jungen ÖVP, hatte im Jahr 2012 noch Handlungsbedarf bei den Frauenpensionen gesehen. Aber auch auf SPÖ-Seite hatte der frühere Sozialminister Rudolf Hundstorfer einmal laut über eine vorzeitige Angleichung nachgedacht, konnte sich letztlich aber nicht in seiner Partei durchsetzen.

Angleichung bis 2033

Nach aktueller Rechtslage wird die Angleichung somit im Jahr 2024 beginnen. Bis 2033 wird das Frauenpensionsalter dann schrittweise von 60 auf 65 – wie jetzt schon bei den Männern – steigen.

Kritiker des niedrigeren Pensionsalters wenden gerne ein, dass dieses auch dazu führe, dass Frauen eine niedrigere Pension bekommen – schließlich hängt diese von der Zahl der Versicherungsmonate ab.

Wie berichtet bekommen Frauen aktuell im Schnitt nur 904 Euro Pension. Das ist um 38 Prozent unter dem Wert der Männer (1466 Euro).

Noch unter Dohnal entschieden

Die Entscheidung, das Frauenpensionsalter erst ab 2024 an jenes der Männer anzugleichen, entstammt noch der Ära der mittlerweile verstorbenen früheren Frauenministerin Johanna Dohnal (S). 1992 einigte man sich auf diesen extrem langen Übergangszeitraum. Als Argument diente die Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, die es zuerst zurückzudrängen gelte.

Aus der Lebenserwartung lässt sich die Begünstigung der Frauen beim Pensionsantritt jedenfalls nicht ableiten. Frauen werden nämlich laut Daten der Statistik Austria im Schnitt deutlich älter (83,3 Jahre bei Frauen, 78 Jahre bei Männern).

Andererseits sind die tatsächlichen Unterschiede beim Pensionsantritt deutlich geringer als die gesetzlichen. So gingen im ersten Halbjahr 2017 Männer im Schnitt bereits mit 61 Jahren und drei Monaten in Pension, also fast vier Jahre vor dem gesetzlich eigentlich geplanten Alter.

Frauen verabschiedeten sich im Schnitt mit 59 Jahren und vier Monaten in die Pension, die meisten arbeiten also tatsächlich bis zum gesetzlichen Antrittsalter. (red, 18.8.2017)