"Yakuza 6" enthüllt: Das Ende einer japanischen Gangstersaga

Finales Abenteuer des Protagonisten Kazuma Kiryu wurde auf neuer Engine für PS4 entwickelt

Die Geschichte von Kazuma Kiryu, dem Hauptdarsteller der "Yakuza"-Serie geht mit dem sechsten Teil der Gangstersaga zu Ende. Dies gab Hersteller Sega in einer Aussendung bekannt. "Yakuza 6: The Song of Life" soll am 20. März 2018 in den Handel kommen und wurde als erstes Kapitel der Reihe auf Basis der neuen Entwicklungssoftware "Dragon Engine" von Grund auf für die Hardware der Playstation 4 umgesetzt.

Neue Engine

"'Yakuza 6' ist der erste Yakuza-Titel, der von Grund auf für die PS4 entwickelt wurde und die schäbige japanische Unterwelt mit detaillierten Grafiken, lebensechten Animationen, einer neuen Physik-Engine, interaktiven Schaufenstern, nahtlosen Übergängen und mehr darstellt. Die Kämpfe können beginnen und enden in einem Haufen von zerschmettertem Glas, verstreuten Snacks und zerquetschten Körpern auf dem Boden des nächsten Poppo Convenience Store enden", heißt es von Seiten der Entwickler. "Die hypnotischen Lichter, opportunistische Bewohner und hedonistische Ablenkungen von Kamurocho sehen besser aus als je zuvor."

wirspielen Trailer zu "Yakuza 6: The Song of Life"

Harte Kämpfe

Auf den Straßen und den Lokalen der Unterwelt wird abermals wenig zimperlich mit Widersachern umgegangen. In "Yakuza 6" ist Kiryu ein Thugfed OG, das heißt, er ist ein kampfgehärteter Veteran, wenn es um die Kunst des knallharten Straßenkampfes geht, heißt es in der Beschreibung. Obwohl er dieses Mal nur einen Kampfstil benutzt, fühlen sich Treffer immer noch so an, als ob man von einem Zug getroffen würde. Verheerende Combos und knochenbrecherische Heat-Aktionen feiern ihre Rückkehr, aber jetzt kann der Drache von Dojima eine Anzeige auffüllen, um dann einen so genannten "Extreme Heat-Modus" zu erreichen. Wenn dieser aktiviert ist, leuchtet Kiryu blau und verursacht schwere Schäden – mit seinen Fäusten oder einem "Werkzeug", das in der Nähe ist.

Rahmenprogramm

Spielerisch werden neben den Actioneinlagen überarbeitete Minigames wie Karaoke, Baseball-Training, Darts, Nachtklubs und die Sega-Spielhalle versprochen sowie neue Elemente wie das Rizap-Gym, ein Cat Café und der Clan-Creator.

Um Abstand von der Hektik des Stadtlebens zu bekommen, kann man zudem Tourist im malerischen Onomichi spielen. Diese ruhige Küstengemeinde ist die Heimat vieler lokaler Aktivitäten wie Barmixer-Kurse oder Speerfischen. (zw, 18.8.2017)