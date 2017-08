PC-Hersteller Lenovo rutscht in die Verlustzone

Auslieferungen zuletzt um sechs Prozent gesunken

Gestiegene Kosten und ein Absatzrückgang haben den weltweit zweitgrößten PC-Hersteller Lenovo aus China in die roten Zahlen gedrückt. Der Rivale des Marktführers HP wies am Freitag für sein erstes Geschäftsquartal einen Verlust von 72 Millionen Dollar (61,55 Mio. Euro) aus. Vor Jahresfrist waren noch 173 Millionen Dollar Gewinn in den Büchern gestanden, Der Umsatz verharrte bei 10,01 Mrd. Dollar.

Wachstum

Das Umfeld werde auf kurze Sicht auch schwierig bleiben, erklärte Firmenchef Yang Yuanqing. Nach zwei Quartalen mit Zuwächsen waren die PC-Auslieferungen zuletzt wieder um sechs Prozent gesunken. Lenovo leidet unter der allgemeinen Branchenschwäche. Vor allem in China gehen PC-Verkäufe zurück, weil sich die Verbraucher vermehrt Smartphones und Tablets zuwenden.

Lenovo-Aktien verloren am Freitag mehr als vier Prozent. Das Unternehmen hatte vor rund zehn Jahren die PC-Sparte von IBM übernommen. (APA, 18.8.2017)