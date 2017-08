Thiem nach Zweisatz-Sieg über Mannarino im Viertelfinale

Der Niederösterreicher muss gegen den Franzosen zwei Mal ins Tie-Break – Jetzt gegen Ferrer

Dominic Thiem hat sich am Donnerstag (Ortszeit) wie im Vorjahr ins Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati gekämpft. Der als Nummer 3 gesetzte Niederösterreicher bezwang den unangenehm spielenden Franzosen Adrian Mannarino (ATP-36.) nach 2:02 Stunden sowie fast zweieinhalb Stunden Regenpause mit 7:6(4),7:6(3). Er trifft nun am Freitag auf den Spanier David Ferrer.

Thiem steht damit zum vierten Mal in diesem Jahr bei einem Event der höchsten ATP-Kategorie in der Runde der letzten acht. Gegen Ferrer hat er die bisher einzige Begegnung (2016 im Viertelfinale von Rio de Janeiro) sicher 6:3,6:2 gewonnen. Sollte sich Thiem zum dritten Mal in seiner Karriere nach dem Finale in Madrid und dem Halbfinale in Rom (beides 2017) für ein 1000er-Semifinale qualifizieren, dann winkt ihm ein Duell mit dem zehnfachen French-Open-Sieger Rafael Nadal. (APA, 18.8.2017)