Historischer Kalender – 20. August

917 – Sieg des bulgarischen Zaren Simeon I. über die Byzantiner in der Schlacht von Anchialos (heute Pomorie am Schwarzen Meer). 1297 – In der Schlacht von Veurne behalten die Franzosen unter Graf Robert von Artois die Oberhand gegenüber dem flämischen Heer, das für Graf Guido I. von Flandern kämpft. Durch päpstliche Vermittlung wird ein Waffenstillstand geschlossen.

1527– Die Augsburger Märtyrersynode süddeutscher, schweizerischer und österreichischer Wiedertäufer beginnt (bis 24. August). Sie beschließt die Entsendung von Predigern und Sendboten. (Die Bezeichnung "Märtyrersynode" rührt daher, dass viele der Teilnehmer nur kurze Zeit später den Märtyrertod erlitten.)

1672 – Der niederländische Politiker Johan de Witt und sein Bruder Cornelis, Vertreter der Interessen der Großkaufleute, werden von Anhängern des Hauses Oranien brutal ermordet, ihre Leichen in Den Haag nackt ans Schafott gehängt und verstümmelt.

1857 – Am Eingang zum Hafen von Sydney zerschellt der britische Klipper "Dunbar" bei heftigen Winden und starkem Regenfall am felsigen Ufer. Von den 122 Menschen an Bord überlebt nur einer.

1857 – Der französische Dichter Charles Baudelaire wird wegen "Beleidigung der öffentlichen Moral und der guten Sitten" zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

1882 – Tschaikowskis "1812 Ouvertüre", ein Auftragswerk zum Gedenken an den Sieg Russlands gegen Napoleon im Vaterländischen Krieg, wird in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau uraufgeführt.

1892 – Das Stadion Celtic Park in Glasgow wird eröffnet

1917 – Die Franzosen erobern bei Verdun die Höhe 304 und die schwer umkämpfte Stellung "Toter Mann" zurück.

1917 – Nach dem Rücktritt von Graf Moritz Esterhazy wird Sandor Wekerle als erster Bürgerlicher ungarischer Ministerpräsident.

1917 – Bei der Explosion einer Munitionsfabrik in Quebec kommen über 300 Menschen ums Leben.

1932 – Hans Lauper, Alfred Zurcher, Alexander Raven und Josef Knubel bezwingen als Erste die Nordostseite des Eiger.

1942 – Der Präsident von Hitlers "Volksgerichtshof", Otto Thierack, wird deutscher Justizminister, neuer Chef des berüchtigten Gerichtshofs wird Roland Freisler. Dieser ist verantwortlich für Tausende Todesurteile. Der "Volksgerichtshof" war von Hitler zur Verhandlung von Hoch- und Landesverratssachen errichtet worden. Seine Zuständigkeit wurde auf andere "Staatsschutzdelikte" erweitert.

1947 – In Nürnberg wird im NS-Ärzteprozess das Urteil verkündet: Sieben Angeklagte, unter ihnen Karl Brandt, der persönliche Arzt Hitlers und Leiter des NSDAP-Hygieneamtes, werden zum Tod durch den Strang, fünf zu lebenslangem Zuchthaus und vier zu Strafen zwischen zehn und 20 Jahren verurteilt.

1967 – Der chinesische Ministerpräsident Zhou Enlai wird für 48 Stunden von protestierenden Rotgardisten in seinen Arbeitsräumen in Peking eingeschlossen. Auch das Außenministerium wird vorübergehend besetzt.

1972 – Der US-Senat spricht sich einstimmig für die Einführung des metrischen Systems aus.

1972 – In Los Angeles findet das Musikfestival Wattstax statt.

1977 – Die amerikanische Raumsonde "Voyager 2" startet zu den Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.

1992 – Bilder der barbusigen Herzogin Sarah von York, genannt "Fergie", schockieren die britische Öffentlichkeit; die Schwiegertochter von Königin Elizabeth II. umarmt auf einem der Fotos den amerikanischen Millionär Johnny Bryan.

1992 – Der Parteitag der US-Republikaner in Houston in Texas kürt Präsident George Bush zum Kandidaten für die Präsidentenwahl im November. (Er unterliegt dabei seinem demokratischen Herausforderer Bill Clinton).

2002 – In Rovereto wird das "Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto" (MART) eröffnet, das auch eine Sammlung futuristischer Kunst beherbergt.

Geburtstage:

Jakob Ignaz Hittorf, dt.-frz. Architekt (1792-1867)

Cölestin Josef Ganglbauer, öst. Kardinal, Erzbischof von Wien (1817-1889)

Charles De Coster, belg. Schriftsteller (1827-1879)

Tarjei Vesaas, norw. Schriftsteller (1897-1970)

Frantisek Fajtl, tschech. Pilot (1912-2006)

Frans de Munck, niederld. Fußballer (1922-2010)

Bogdan Povh, slowen. Physiker (1932- )

Bernd Kannenberg, dt. Leichtathlet (1942- )

John Hiatt, US-Rockgitarrist (1952- )

James Wesley Marsters, US-Schauspieler (1962- )

Todestage:

Johan de Witt, niedl. Staatsmann (1625-1672)

William Booth, engl. Gründer d. Heilsarmee (1829-1912)

Ludwig Czech, dt. Politiker (1870-1942)

Kurt Schumacher, dt. Politiker, SPD-Vorsitzender (1895-1952)

Ulla Jacobsson, schwed. Schauspielerin (1929-1982)

(APA, 20.8.2017)