Wie Berater für die Telekom Übernahmeziele aufspüren sollten

Berater brachten Schwächungsstrategie und ÖGB

Wien – Aus Unterlagen zur Causa Telekom erschließen sich neben von der Staatsanwaltschaft vermuteten Zahlungen an Parteien auch jede Menge Kooperations- und Übernahmevorhaben der Telekom Austria (TA). Meist waren Berater eingebunden, die "Übernahmeziele" aufspüren sollten – manche Vorhaben wurden realisiert, manche nicht. Zu letzteren zählte etwa die Pontes Gruppe, die Beteiligungsgesellschaft des Gewerkschaftsbunds ÖGB, konkret der Österreichischen Gewerkschaftlichen Solidarität Privatstiftung (ÖGSP). Die – strafrechtlich nicht relevante – Geschichte spielt 2007, nach Auffliegen der Verluste der Gewerkschaftsbank Bawag, die im Mai 2007 vom US-Hedgefonds Cerberus gekauft wurde.

Überzeugungsarbeit

Am 16. Jänner 2007 also machte sich Karl Z. von der ACP Beteiligungsmanagement AG auftragsgemäß auf die Suche nach "Beteiligungen im Kommunikations- und IT-Bereich" für die TA. Gemäß von TA-Finanzvorstand Gernot Schieszler (heute Kronzeuge in der Causa TA) unterschriebenem Auftrag sollte er "Überzeugungsarbeit für eine Telekombeteiligung" leisten, u. a. fand er die Pontes Gruppe. Für 20 Beratungstage stellte er der TA 36.000 Euro in Rechnung. Unter dem Pontes-Dach befanden sich damals 17 Unternehmen.

Ende März hatten TA und der ÖGSP-Vorstand, Erich Foglar (heute ÖGB-Präsident) sowie Ex-Bank-Austria-Manager Franz Zwickl, bereits ein vertrauliches Memorandum of Understanding (MOU) unterzeichnet. Die Gewerkschaftsstiftung war damals laut MOU auf der Suche nach Käufern für ihre Enkelgesellschaft Pontes, die TA wollte sich "in einem noch zu definierendem Ausmaß" daran beteiligen.

Interessiert hat die TA offenbar in erster Linie das Systemhaus EDV GmbH und die Arbeitsmarktservice Betriebs GmbH, die schon damals die IT für das österreichische Arbeitsmarktservice (AMS) besorgt hat. Die anderen 15 Pontes-Beteiligungen, darunter das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ifes, waren für die TA nicht so interessant. Geworden ist aus dem Deal dann nichts; die Mehrheit an EDV GmbH und AMS Betriebs GmbH gehört heute indirekt Unternehmer Erhard Grossnigg, das Ifes zu 80 Prozent indirekt Exinnenminister und Pensionistenverbandschef Karl Blecha von der SPÖ.

168.000 für zwei Monate

TA-Berater Karl Z. ist übrigens Liquidator von Unternehmen des pleitegegangenen Bauunternehmers Anton Kallinger-Prskawetz, der in Zahlungsströme rund um die Porr involviert gewesen sein soll. Und: Z. war auch schon vor der Pontes-Sache für die TA tätig. 2007 verrechnete er der TA 168.000 Euro brutto – und zwar für Folgendes: "Entwicklung von Strategien und Maßnahmen in den Auskunftsmärkten, um die Mitbewerber nachhaltig zu schwächen. Einbinden des Managements und etablieren von neuen Zugängen in den genannten Märkten." Die Ergebnisse seiner von 1. Jänner bis 28. Februar 2007 erbrachten Leistungen seien "angenommen worden", heißt es in der Rechnung. Deren Datum: 16. Jänner 2007. (Renate Graber, 18.8.2017)